'जी राम जी' कानून में रोजगार की गारंटी खत्म करने को सरकार ने बताया भ्रामक प्रचार

पत्रकार वार्ता में शासन सचिव पुष्पा सत्यानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें किए गए संशोधन को लेकर जहां विपक्षी पार्टिया केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है. इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों में मनरेगा की जगह किए गए 'जी राम जी कानून' के फायदे गिनाने के लिए राज्य सरकारों ने अधिकारियों को आगे किया है. मंगलवार को राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग की सचिव पुष्पा सत्यानी 'रोजगार की गारंटी कानून' को खत्म करने के विपक्ष के दावों को भ्रामक प्रचार करार दिया गया. झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में सत्यानी ने कहा कि पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन अब मनरेगा की तर्ज पर जी राम जी में 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलती है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने जी रामजी गारंटी योजना में व्यापक और दूरगामी बदलाव किए हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तर्ज पर संचालित इस योजना के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को पहले की तुलना में अधिक रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और कार्य में लचीलापन मिलेगा. यह पहल विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ग्रामीण विकास विभाग की सचिव पुष्पा सत्यानी (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: मनरेगा की जगह 'जी राम जी' गरीबों पर हमला, 26 करोड़ लोगों के निवाला छीना जा रहा :अरुणा रॉय