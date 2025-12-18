ETV Bharat / state

राज्य सरकार ने फैसले के 5743 दिन बाद दाखिल की पुनर्विचार अर्जी, हाईकोर्ट ने खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले के 5743 दिन के बाद दाखिल राज्य सरकार की पुनर्विचार अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 9:30 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले से 5743 दिन के बाद दाखिल राज्य सरकार की पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों को अपने कार्यों में देरी नहीं करना चाहिए. खासकर तब, जब बात कोर्ट में समय पर याचिका करने की हो.

समय पर याचिका दाखिल नहीं की गयी: कानून निजी व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं के साथ समान व्यवहार करता है और देरी के लिए राज्य को अनुचित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने पुनर्विचार अर्जी खारिज करते हुए की है. प्रकरण भू-अर्जन निरसन अधिनियम 1999 से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने 2009 में याचिका स्वीकार करते हुए राजस्व अभिलेख से राज्य सरकार का नाम हटाकर याची का नाम दर्ज करने का आदेश दिया था.

2009 के फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी थी: राज्य सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध 1633 दिन की देरी से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की, जिसे तीन मई 2024 को खारिज कर दिा गया. इसके बाद याची ने सरकार से आदेश का पालन करने की मांग की तो राजस्व विभाग ने कानूनी सलाह लेकर 2009 के फैसले पर पुनर्विचार करने की यह अर्जी दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका करने में भी 489 दिन की देरी की गई.

दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ करें काम: खंडपीठ ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का कर्तव्य है कि अपने कार्यों को दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ करें. देरी माफी एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. जब देरी की बात आती है तो यह मायने नहीं रखता कि याची निजी पक्षकार है या राज्य या भारत संघ. यह कोई वैध कारण नहीं है कि प्रक्रिया में देरी के कारण याचिका कई वर्षों तक लंबित रही.

मोहन लाल का नाम दर्ज करने की मांग: मामले के तथ्यों के अनुसार बरेली निवासी मोहन लाल ने वर्ष 2009 में याचिका कर राजस्व रिकॉर्ड से राज्य का नाम हटाने और याची का नाम दर्ज करने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद 13 नवंबर 2009 को याचिका मंजूर करते हुए कहा था कि याची अर्बन लैंड (सीलिंग एंड रेगुलेशन) री-पील एक्ट 1999 के तहत लाभ का हकदार है और उसकी भूमि को रिक्त भूमि नहीं माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका: कागज पर कब्जा प्रतीकात्मक कब्जा है. याची की भूमि को निरस्त अधिनियम के तहत रिक्त भूमि घोषित नहीं माना जाएगा. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने देरी के लिए केवल यह कारण बताया कि मामला वकील को सौंप दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

देरी का कारण संतोषजनक नहीं: खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के 13 नवंबर 2009 के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में 1633 दिन की देरी से चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पुनर्विचार याचिका गत 26 जुलाई को दाखिल की गई. इसमें भी देरी की गई. साथ ही देरी के लिए दिए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं.

