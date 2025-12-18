ETV Bharat / state

राज्य सरकार ने फैसले के 5743 दिन बाद दाखिल की पुनर्विचार अर्जी, हाईकोर्ट ने खारिज की

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले से 5743 दिन के बाद दाखिल राज्य सरकार की पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों को अपने कार्यों में देरी नहीं करना चाहिए. खासकर तब, जब बात कोर्ट में समय पर याचिका करने की हो.

समय पर याचिका दाखिल नहीं की गयी: कानून निजी व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं के साथ समान व्यवहार करता है और देरी के लिए राज्य को अनुचित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने पुनर्विचार अर्जी खारिज करते हुए की है. प्रकरण भू-अर्जन निरसन अधिनियम 1999 से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने 2009 में याचिका स्वीकार करते हुए राजस्व अभिलेख से राज्य सरकार का नाम हटाकर याची का नाम दर्ज करने का आदेश दिया था.

2009 के फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी थी: राज्य सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध 1633 दिन की देरी से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की, जिसे तीन मई 2024 को खारिज कर दिा गया. इसके बाद याची ने सरकार से आदेश का पालन करने की मांग की तो राजस्व विभाग ने कानूनी सलाह लेकर 2009 के फैसले पर पुनर्विचार करने की यह अर्जी दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका करने में भी 489 दिन की देरी की गई.

दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ करें काम: खंडपीठ ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का कर्तव्य है कि अपने कार्यों को दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ करें. देरी माफी एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. जब देरी की बात आती है तो यह मायने नहीं रखता कि याची निजी पक्षकार है या राज्य या भारत संघ. यह कोई वैध कारण नहीं है कि प्रक्रिया में देरी के कारण याचिका कई वर्षों तक लंबित रही.