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कर्मचारी संगठनों का सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान, 20 मई से रोजाना 1 घंटे कार्य बहिष्कार

7 दिन 1 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बैठक के बाद बताया कि कर्मचारी संगठनों ने फैसला लिया है कि 19 मई को कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल आरजीएचएस सुविधा बहाल करने, उपार्जित अवकाश, बजट घोषणाएं और ठेका व संविदा कर्मचारी सहित कई अन्य मांगों को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को ज्ञापन देगा. उसके बाद अगले दिन से 7 दिन तक प्रदेश भर के कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय में काली पट्टी बांधकर 1 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे. इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती और हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो फिर जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर ज्ञापन दिए जाएंगे.

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) सुविधा बहाल करने और 25 सूत्री मांगों की अनदेखी से नाराज कर्मचारी संगठनों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान किया है. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले कर्मचारी संगठनों की बैठक में सिलसिलेवार आंदोलन का निर्णय लिया गया है. महासंघ के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों ने सरकार की नीतियों को लेकर रोष जताया गया. कर्मचारियों ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई तब से ही कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है और उनका शोषण किया जा रहा है.

जून में कर्मचारी चेतना यात्रा : प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि हमारा आंदोलन लंबा चलेगा. इसके लिए कर्मचारियों को प्रदेश भर में जागृत करने के लिए जून के पहले सप्ताह से कर्मचारी चेतना यात्रा भी निकालेंगे. जिस तरह से पौने तीन साल से सरकार में कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी हो रही है, इससे कर्मचारी वर्ग में बड़ा रोष है. कर्मचारी सरकार से आरपार की लड़ाई को तैयार हैं.

सीएम-चिकित्सा मंत्री का करेंगे विरोध: कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर हम पहले कई बार मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं हो पाई. सबसे ज्वलंत मुद्दा आरजीएचएस का है, जिसमें अव्यवस्थाएं फैली है. हमारी तनख्वाह से पैसे काटे जा रहे हैं, लेकिन न इलाज मिल रहा और न दवा. सबसे ज्यादा जरूरत पेंशनर्स को है. उनको इलाज भी नहीं मिल रहा. इस मामले में सरकार से दो बार वार्ता हो चुकी, लेकिन अभी तक भी सरकार ने कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया. दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री बयान दे रहे हैं कि आरजीएचएस को इंश्योरेंस कंपनी में शामिल किया जाएगा. चिकित्सा मंत्री के बयान की समस्त कर्मचारी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं. आने वाले दिनों में हम आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री का भी विरोध करेंगे.

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एक भी बजट घोषणा धरातल पर नहीं उतरी: राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों को सिलेंडर लीव का पैसा नहीं दिया जा रहा. बीते तीन बजट में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन एक भी धरातल पर नहीं उतरी. ठेका कर्मचारियों और संविदा कर्मचारी को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी तरह थमी है. अभी तक कोई कंपनी का गठन नहीं किया गया. उन्हें 2 साल के अनुभव में छूट भी नहीं दी जा रही. इससे कर्मचारियों में आक्रोश है. प्रदेश भर से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे.

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