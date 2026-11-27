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राज्य कर्मचारियों का सचिवालय कूच, एसीपी बहाली की मांग, महारैली से बड़ी चेतावनी

एसीपी बहाली की मांग ( ETV Bharat )

देहरादून: एसीपी बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों ने देहरादून में एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले महारैली निकाली. राज्य भर के कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए. उसके बाद महारैली निकालते हुए सचिवालय कूच किया. पुलिस ने कर्मचारियों को सुभाष रोड स्थित सचिवालय भवन से पहले बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. जिसके बाद सभी कर्मचारी सड़क में ही धरने पर बैठ गए.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया प्रदेश के कर्मचारियों को पूर्व की भांति पूरी सेवाकाल अवधि में 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ देने की मांग पहले से ही की जा रही है. सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है. उन्होंने बताया पदोन्नत वेतनमान बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के सदस्य, जो प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात हैं, उसमें कुल कार्यरत कार्मिकों में से 15 प्रतिशत सदस्यों को पूरे सेवाकाल में प्रथम पदोन्नति और लगभग 5 प्रतिशत सदस्यों को दूसरी पदोन्नति मिल पाती है. बाकी बचे कार्मिक लगभग 30 से 35 वर्ष की सेवा के बाद एक भी पदोन्नति प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत हो रहे हैं जो कि अन्याय है.