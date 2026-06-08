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25 सूत्री मांग को लेकर कर्मचारियों की 18 दिन की जागृति यात्रा जयपुर से रवाना, जानिए कहां कब जाएगी...

जयपुर: राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) सुविधा बहाली और वेतन विसंगतियां दूर करने सहित 25 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत राज्य कर्मचारियों की जागृति यात्रा आज से शुरू हुई. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जागृति यात्रा को सोमवार को पुलिस कमिश्नरेट के पास गवर्नमेंट हॉस्टल से कर्मचारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कर्मचारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने यात्रा में शामिल कर्मचारियों का माला पहनकर स्वागत किया और रवाना किया. इसके बाद यात्रा बस्सी- कानोता होते दौसा पहुंची, जहां दौसा के राज्य कर्मचारियों ने यात्रा का स्वागत किया.

राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासागर एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि यात्रा के दौरान बस्सी-कानोता और उसके बाद दौसा में कर्मचारियों ने स्वागत किया. यहां स्थानीय कर्मचारियों को 25 सूत्री मांगों को लेकर जागृत किया गया और उनसे यात्रा के समाप्ति के बाद जयपुर में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया. राठौड़ ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन सरकार पिछले ढाई साल से कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान ही नहीं दे रही है. लगातार अनदेखी हो रही है. बजट में कर्मचारियों के लिए घोषणाएं कर दी जाती है लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता है, जिसके बाद मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है.