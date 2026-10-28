ETV Bharat / state

राज्य कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी-दीपावली से पहले बोनस नहीं मिला तो करेंगे आंदोलन

अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते कर्मचारी ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर: दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बोनस और उपार्जित अवकाश (PL) के भुगतान का मुद्दा गरमा गया. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने राज्य सरकार से दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस का एकमुश्त भुगतान और उपार्जित अवकाश के भुगतान पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की. संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ का कहना है कि दीपावली का त्योहार सिर पर है, लेकिन अभी तक सरकार ने कर्मचारियों के बोनस को लेकर घोषणा नहीं की. इसी तरह उपार्जित अवकाश (PL) के भुगतान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. इससे प्रदेशभर के कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है.