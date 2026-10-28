राज्य कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी-दीपावली से पहले बोनस नहीं मिला तो करेंगे आंदोलन
राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने बोनस का एकमुश्त भुगतान और PL के भुगतान पर जल्द फैसला लेने की मांग.
Published : October 28, 2026 at 5:27 PM IST
जयपुर: दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बोनस और उपार्जित अवकाश (PL) के भुगतान का मुद्दा गरमा गया. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने राज्य सरकार से दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस का एकमुश्त भुगतान और उपार्जित अवकाश के भुगतान पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की. संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ का कहना है कि दीपावली का त्योहार सिर पर है, लेकिन अभी तक सरकार ने कर्मचारियों के बोनस को लेकर घोषणा नहीं की. इसी तरह उपार्जित अवकाश (PL) के भुगतान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. इससे प्रदेशभर के कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है.
मुख्यमंत्री से घोषणा की मांग: राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बयान जारी किया कि कुछ दिन पूर्व हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला था. उनसे दिवाली से पहले बोनस की मांग की थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई. अब हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि कि कर्मचारियों के हित में तत्काल निर्णय लेते हुए बोनस की राशि एकमुश्त कर्मचारियों के खातों में जमा कराने की घोषणा की जाए. साथ ही उपार्जित अवकाश के भुगतान का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से बोनस भी टुकड़ों में दिया जाता रहा है, जो ठीक नहीं है.
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जल्द निर्णय ले सरकार: राठौड़ ने कहा, कर्मचारी पूरे वर्ष सरकार की व्यवस्थाओं और योजनाओं को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार से पहले उन्हें मिलने वाले आर्थिक लाभ को लेकर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए.
सरकार को चेताया: महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी कि जल्द एकमुश्त बोनस और PL भुगतान को लेकर निर्णय नहीं किया तो कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ सकता है. महासंघ ने संकेत दिया, मांगों पर शीघ्र सकारात्मक फैसला नहीं होने की स्थिति में दीपावली पर कर्मचारी विरोध दर्ज कराते हुए आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी. महासंघ ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए बिना किसी और देरी के बोनस और उपार्जित अवकाश भुगतान की घोषणा की जाए, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली से पहले राहत मिल सके. वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी दिवाली का पर्व मना सकें.
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