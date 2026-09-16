कोर्ट की खबरें: राज्य सरकार ने जिला प्रमुख पदों पर दिए गए ओबीसी आरक्षण को बताया सही, RCSAT में अध्यक्ष लगाए सरकार
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आयोग की सिफारिश पर यह आरक्षण दिया गया है.
Published : September 16, 2026 at 9:42 PM IST
जयपुर: प्रदेश में जिला प्रमुख के पदों पर ओबीसी आरक्षण के निर्धारण से जुडे मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है. जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रमुख के पदों पर ओबीसी वर्ग को उचित आरक्षण दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि ओबीसी आयोग ने डोर-टू-डोर सर्वे और जन आधार के उपलब्ध आंकडों का परीक्षण करने के बाद ही ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की थी.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से 50 फीसदी की लिमिट तय होने से एससी, एसटी और ओबीसी को इस तय अनुपात में आरक्षण दिया गया है. एससी और एसटी को मिलाकर 15 सीटें आरक्षित रखी गई हैं. ऐसे में 50 फीसदी के अंदर सिर्फ पांच सीटें आती हैं, जिन्हें ओबीसी के लिए आरक्षित रखा गया. केवल ओबीसी जनसंख्या के अनुपात या जिला प्रमुख की सीटें बढ़ने के आधार पर ओबीसी आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आयोग की सिफारिश पर यह आरक्षण दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ओबीसी आयोग को ही पक्षकार नहीं बनाया. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए.
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याचिका में अधिवक्ता आनंद शर्मा ने बताया कि साल 2020 में जिला प्रमुखों के 33 पदों में से ओबीसी के लिए पांच सीटे आरक्षित रखी गई थी. अब जिला प्रमुखों के पद बढ़कर 41 हो गए हैं. इसके बावजूद ओबीसी वर्ग के लिए पूर्व की तरह पांच सीटें ही आरक्षित रखी गई हैं. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय 50 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक सीमा के भीतर रहते हुए ही जिला प्रमुख पदों पर ओबीसी आरक्षण की नए सिरे से पुनर्गणना की जाए और इस वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में उनका उचित व न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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अधिकरण में लगाओ अध्यक्ष, वरना कार्मिक सचिव पेश होकर दें जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (RCSAT) में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है. अदालत ने कहा कि यदि इस अवधि में नियुक्ति नहीं होती है, तो कार्मिक सचिव अदालत में पेश होकर इस संबंध में अपना जवाब पेश करें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता दिलीप कुरका व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष पर पर तीन सप्ताह में नियुक्ति कर दी जाएगी. ऐसे में मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद रखी जाए. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए नियुक्ति नहीं होने पर कार्मिक सचिव को तलब किया है. गौरतलब है कि अदालत ने गत 4 अगस्त को सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के खाली चल रहे पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी. इसके साथ ही अदालत ने एक सप्ताह में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर कार्मिक सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए थे. इसके बाद राज्य सरकार ने अधिकरण में 2 सदस्यों की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होना बाकी है.
जनहित याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए अधिकरण का गठन किया गया है. बीते करीब चार माह से अध्यक्ष का पद खाली है. वहीं एक न्यायिक अधिकारी ही प्रभावी रूप से कार्यरत है. उनके अनुपलब्ध होने पर अधिकरण काम नहीं करता. जिसके चलते अधिकरण में करीब 1300 से अधिक अपीलों पर प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है. जिसके चलते कर्मचारियों के तबादले, पदोन्नति, वरिष्ठता और पेंशन सहित अन्य विवादों पर सुनवाई में काफी देरी हो रही है. अधिवक्ताओं ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी कई बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन अभी तक अधिकरण में नियुक्ति नहीं हुई है.