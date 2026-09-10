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कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: रायपुर में 3 स्थानीय अवकाशों की राज्य सरकार ने की घोषणा

नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा की मिलेगी छुट्टी, शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं रहेंगी बंद. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2026 at 2:41 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को राज्य सरकार ने छुट्टियों का एक बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा पर छुट्टी होने की घोषणा की है.

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

त्योहारों के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा रायपुर जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं. इन अवकाशों के चलते राजधानी रायपुर समेत जिले के संबंधित शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं में निर्धारित तिथियों पर कामकाज बंद रहेगा.

तीन त्योहारों पर अवकाश की घोषणा

राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार रायपुर जिले में नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा. इन तीनों त्योहारों की तिथियां अलग-अलग निर्धारित की गई हैं.

त्योहार और मिलने वाली छुट्टी की तारीख

नुआखाई पर्व: 15 सितंबर 2026, मंगलवार
महाअष्टमी पर्व: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार
गोवर्धन पूजा: 9 नवंबर 2026, सोमवार

त्योहार के इन दिनों में सरकार दफ्तर बंद रहेंगे

इन तारीखों पर रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले संबंधित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं बंद रहेंगी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश का दायरा रायपुर जिले के साथ-साथ शहर यानी राजधानी रायपुर स्थित संबंधित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं तक रहेगा. ऐसे में जिले में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों को इन प्रमुख त्योहारों पर स्थानीय अवकाश का लाभ मिलेगा.



त्योहारों के बीच कर्मचारियों को मिलेगा छुट्टी का लाभ

स्थानीय अवकाश की घोषणा से शासकीय कर्मचारियों को त्योहारों की तैयारियों और पारिवारिक आयोजनों के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. खासतौर पर नुआखाई और गोवर्धन पूजा जैसे पारंपरिक पर्वों के अवसर पर अवकाश मिलने से कर्मचारी अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ त्योहार मना सकेंगे. वहीं महाअष्टमी का अवकाश सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को होने के कारण कर्मचारियों को सप्ताह की शुरुआत में ही छुट्टी का लाभ मिलेगा. इसी तरह गोवर्धन पूजा का अवकाश सोमवार, 9 नवंबर 2026 को रहेगा.



किसे मिलेगा अवकाश का लाभ

आदेश के मुताबिक ये स्थानीय अवकाश रायपुर जिले के अंतर्गत संबंधित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में लागू होंगे. हालांकि, ऐसे कार्यालय या संस्थान जहां कामकाज की प्रकृति के कारण अवकाश लागू नहीं होता, वहां संबंधित नियमों के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है. रायपुर जिले में नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के अवसर पर घोषित ये तीन स्थानीय अवकाश शासकीय कर्मचारियों को त्योहार परिवार के साथ मनाने का अवसर मिलेगा.

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