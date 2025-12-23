ETV Bharat / state

झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को हवाई दुर्घटना पर मिलेगा 2 करोड़ का बीमा, सीएम हेमंत सोरेन बोले- कर्मियों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता

झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर समझौता हुआ है.

SALARY AND PENSION ACCOUNT PACKAGE
झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 23, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खबर है. झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर समझौता हुआ है. इस एमओयू के जरिए कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के करोड़ों रुपये तक की निःशुल्क बीमा सुरक्षा मिलेगी. इस दौरान झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

कर्मचारियों के परिजनों को मजबूत आर्थिक सहायता

इस पहल को कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस समझौते के तहत राज्य सरकार के स्थाई, संविदा कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के निःशुल्क बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही कठिन परिस्थितियों में यह सुविधा कर्मचारियों के परिजनों को मजबूत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा.

कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv bharat)

यह समझौता कर्मचारियों के हित में बड़ी उपलब्धि: मुख्यमंत्री

झारखंड मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बैंक ऑफ इंडिया ने एक बेहद संवेदनशील और सराहनीय कदम उठाया है, इससे राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी सुरक्षा मिलेगी. उन्होंने राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए इस एमओयू को कर्मचारियों के हित में एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए सभी कर्मचारियों को इसके लिए शुभकामना दी.

कर्मियों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर वातावरण में कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. एक संवेदनशील सरकार होने के नाते हम राज्य की सेवा करने वाले कर्मियों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं.

MoU between Jharkhand Government and Bank of India
झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता (Etv bharat)

राज्य सरकार एवं बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

इसी कड़ी में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार तथा बैंक ऑफ इंडिया के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर एमओयू पर हस्ताक्ष हुए. यह राज्य सरकार की नौकरी करने के दरमियान मिलने वाली तनख्वाह, अवकाश प्राप्ति के बाद मिलने वाली पेंशन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अतिरिक्त दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में वित्तीय सहायता देने की दिशा में निर्णायक पहल है.

MoU signed on Salary and Pension Account Package
कार्यक्रम से पहले दीप प्रज्वलित करते सीएम हेमंत सोरेन (Etv bharat)

झारखंड के समावेशी विकास में बैंकों की अहम भूमिका है. बैंकों की विभिन्न सेवाओं का फायदा राज्यवासी ले रहे हैं. बैंकों के जरिए सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत जेबीवीएनएल कर्मी प्रमोद लकड़ा की पत्नी मंजू लकड़ा को गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत 50 लाख रूपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया: हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

इधर समझौते के तहत हवाई दुर्घटना के लिए 2 करोड़ और सड़क दुर्घटना के लिए 1 करोड़ के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक सुब्रत कुमार और महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड भी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे आर्च बिशप हाउस, केक काटकर दी क्रिसमस की बधाई

सीएम हेमंत सोरेन से मिले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर, निवेश और खान सुरक्षा पर हुई अहम चर्चा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रांची शहर का औचक निरीक्षण, बिना सुरक्षा काफिले के किया शहर का दौरा

TAGGED:

CHIEF MINISTER HEMANT SOREN
झारखंड के कर्मचारी एवं पेंशनधारक
झारखंड सरकार और बैंक के बीच एमओयू
EMPLOYEES WELFARE SCHEME IN RANCHI
SALARY AND PENSION ACCOUNT PACKAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.