ETV Bharat / state

झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को हवाई दुर्घटना पर मिलेगा 2 करोड़ का बीमा, सीएम हेमंत सोरेन बोले- कर्मियों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता

झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )