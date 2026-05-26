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प्रयागराज में ही मिलेगा दिल्ली-लखनऊ जैसा इलाज, आसपास के जिलों को भी मिलेगी राहत, चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिली जमीन

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के गंभीर रुख और राज्य सरकार की सक्रियता के बाद प्रयागराज में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और अपग्रेडेशन का रास्ता साफ हो गया है. मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है. कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहर में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विश्वस्तरीय मेडिकल सेटअप तैयार करने का सपना सच होने जा रहा है. यह आदेश ​न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है.

हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान शासनादेश पेश कर कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को 31,314 वर्ग मीटर जमीन मात्र एक रुपये सालाना के टोकन किराए पर 90 वर्षों की लीज पर आवंटित कर दी है. इस आदेश के तहत अब कुल 50,014 वर्ग मीटर जमीन मेडिकल कॉलेज को मिल चुकी है. डीएम प्रयागराज ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस आवंटित जमीन की लीज डीड अगले 24 घंटे के भीतर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पक्ष में निष्पादित कर दी जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि बेहतर चिकित्सा बुनियादी ढांचा न होने के कारण अब तक प्रयागराज के निवासियों को गंभीर इलाज के लिए लखनऊ या नई दिल्ली का रुख करना पड़ता था. जमीन का यह आवंटन शहर के भीतर ही विशेषज्ञ उपचार स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा. इससे न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी.