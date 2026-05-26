प्रयागराज में ही मिलेगा दिल्ली-लखनऊ जैसा इलाज, आसपास के जिलों को भी मिलेगी राहत, चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिली जमीन
मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:28 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के गंभीर रुख और राज्य सरकार की सक्रियता के बाद प्रयागराज में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और अपग्रेडेशन का रास्ता साफ हो गया है. मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है. कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहर में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विश्वस्तरीय मेडिकल सेटअप तैयार करने का सपना सच होने जा रहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है.
हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान शासनादेश पेश कर कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को 31,314 वर्ग मीटर जमीन मात्र एक रुपये सालाना के टोकन किराए पर 90 वर्षों की लीज पर आवंटित कर दी है. इस आदेश के तहत अब कुल 50,014 वर्ग मीटर जमीन मेडिकल कॉलेज को मिल चुकी है. डीएम प्रयागराज ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस आवंटित जमीन की लीज डीड अगले 24 घंटे के भीतर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पक्ष में निष्पादित कर दी जाएगी.
कोर्ट ने कहा कि बेहतर चिकित्सा बुनियादी ढांचा न होने के कारण अब तक प्रयागराज के निवासियों को गंभीर इलाज के लिए लखनऊ या नई दिल्ली का रुख करना पड़ता था. जमीन का यह आवंटन शहर के भीतर ही विशेषज्ञ उपचार स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा. इससे न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी.
सुनवाई के दौरान प्रदेश शासन के मुख्य सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर मुख्य सचिव ने गत 22 मई को हाईलेवल कमेटी के साथ समीक्षा बैठक की थी. अब मुख्य सचिव खुद इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं. लापरवाह एजेंसियों पर नजर रखे हुए हैं और सभी लंबित कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक सख्त समयसीमा तय कर दी गई है.
हाईकोर्ट ने इस बड़े काम को महज 10 महीने के भीतर अमलीजामा पहनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, वर्तमान अधिकारी अमित कुमार घोष और डीएम मनीष वर्मा व उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की. साथ ही कोर्ट ने मामले में सहयोग कर रहे सरकारी वकीलों व दोनों एमिकस क्यूरी की भी सराहना की. कोर्ट ने फिलहाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख लगाई है.
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