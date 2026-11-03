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नंदलाल को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई, कल देवठी में अंतिम संस्कार में शामिल होंगे CM सुक्खू

राजकीय सम्मान के साथ होगा विधायक नंदलाल का अंतिम संस्कार ( FB@Nand-Lal )

रामपुर: रामपुर के विधायक एवं सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक गांव देवठी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अंतिम विदाई देने के लिए देवठी पहुंचेंगे. उन्होंने मंगलवार को चंबा में एक कार्यक्रम के दौरान खुद इसकी जानकारी दी. नंदलाल के निधन से रामपुर सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है. मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर रामपुर पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

सीएम सुक्खू बोले- कल देवठी जाकर दूंगा अंतिम विदाई