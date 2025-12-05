हजारीबाग में जब्त पनीर, मक्खन और मक्का स्टार्च निकला नकली!
हजारीबाग में नकली खाद्य पदार्थ का धंधा फल-फूल रहा है. मिलावटखोर पैसों की लालच में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.
Published : December 5, 2025 at 9:41 PM IST
हजारीबाग: जिले में नकली पनीर, मक्खन और मक्का स्टार्च बनाया जा रहा है. इस बात की पुष्टि जब्त पनीर की जांच रिपोर्ट में हुई है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अब हजारीबाग में नकली खाद्य पदार्थ का कारोबार तेजी से फैल रहा है.
30 नवंबर को जब्त किए गए थे सैंपल
दरअसल, हजारीबाग जिला प्रशासन ने 30 नवंबर को पूर्णापानी, चुरचू स्थित अनिल सिंह के कारखाने में छापेमारी की थी. अधिकारियों ने मौके से 1.3 क्विंटल पनीर, 40 लीटर मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त कर चरही थाना में सुरक्षित जमा कराया था. संदिग्ध पनीर और मक्खन के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजा था. रिपोर्ट में वह पनीर नकली पाया गया है, जो खाने में विषाक्त है.
पनीर खरीदने में बरतें सावधानीः फूड सेफ्टी ऑफिसर
फूड सेफ्टी ऑफिसर मो. मंजर हुसैन का कहना है कि जब भी पनीर खरीदें तो सुरक्षित दुकान से खरीदें और जांच करने का भी तरीका जरूर सीख लें. पनीर के टुकड़े पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें, यदि रंग नीला या काला हो जाए तो उसमें स्टार्च है और वह नकली है. पनीर के टुकड़े को गुनगुने पानी में डालें शुद्ध पनीर अपनी जगह बनाए रखेगा, जबकि नकली पिघल जाएगा या घुल जाएगा. असली पनीर नरम होता है, दूधिया गंध वाला और हल्का मीठा स्वाद वाला होता है. जबकि नकली पनीर रबड़ जैसा और बेस्वाद या कड़वा हो सकता है.
स्थानीय लोगों ने जताई चिंता
हजारीबाग के स्थानीय भी कहते हैं कि नकली पनीर का गोरखधंधा हजारीबाग में खूब चल रहा है. पहले कहा जाता था कि नकली पनीर और मक्खन दूसरे राज्यों से हजारीबाग पहुंचता है. अब हजारीबाग में ही नकली पनीर और मक्खन बन रहा है. यह चिंता का विषय है. प्रशासन को इसे लेकर सजग रहने की भी जरूरत है. इसके पहले भी हजारीबाग में भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया था, जो दूसरे राज्य से यहां पहुंचा था. अब हजारीबाग जैसे शहर में भी नकली पनीर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जा रहा है. जो चिंता का विषय है.
