गोरखपुर में बनाया जा रहा यूपी का पहला साहित्य पार्क; ज्ञान की गंगा बहेगी
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि साहित्य पार्क का निर्माण 35 करोड़ रुपये की लागत से होगा. यह ज्ञान अर्जन का केंद्र होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 3:20 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर निगर निगम प्रदेश का पहला साहित्य पार्क बनाने जा रहा है. वित्त विभाग की मंजूरी के बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को 11 फरवरी को पेश होने वाले प्रदेश के बजट में इस पार्क के लिए धन के आवंटन की उम्मीद जगी है. इससे यह पार्क यहां बनकर आकार लेगा, जो पर्यावरण के साथ साथ यहां पर लोगों को डिजिटल माध्यम से भी किताबों के पढ़ने की सुविधा मुहैया कराएगा.
प्रदेश के सभी साहित्यकारों की जानकारी मिलेगी: नगर आयुक्त ने कहा कि इस पार्क में मनोरंजन का भी इंतजाम होगा. डीपीआर फाइनल, वित्त विभाग की मंजूरी होने के साथ अब इसके निर्माण की संभावना धरातल के करीब है. यहां प्रदेश के उन सभी साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज का मार्गदर्शन किया है. गोरखपुर में लगातार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ रही हैं.
पार्क बनाने में 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे: नगर आयुक्त ने बताया कि साहित्य पार्क एक अलग तरह की अनुभूति कराने वाला ज्ञान अर्जन का केंद्र होगा. इसके निर्माण पर 35 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह साहित्य पार्क पर्यटन का केंद्र भी होगा. शहर के हरसेवकपुर वार्ड लगभग 4 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा. इसमें नाथ पंथ की प्रणेता गुरु गोरखनाथ, शांति के प्रतीक महात्मा बुद्ध, संत कबीर और योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले परमहंस योगानंद के जीवन दर्शन और उनके विचारों को कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.
साहित्यकार को समर्पित साहित्य पार्क: पूर्वांचल के क्षेत्र से भी जो महान व्यक्तित्व और महापुरुष साहित्य लेखन से लेकर ऐसे कार्यों में जुड़े रहे हैं, यह साहित्य पार्क उन सभी को समर्पित होगा. कथाकार मुंशी प्रेमचंद की यह कर्मभूमि रही है. उनके बारे में भी लोग इस साहित्य पार्क में जानकारी हासिल कर सकेंगे. पूरी तरह हरे भरे वातावरण में ज्ञान की गंगा बहेगी. यहां जेल रोड बाईपास से होते हुए खजांची की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क से यहां आसानी से पहुंचा जा सकेगा.
वित्त विभाग की मंजूरी मिली: नगर आयुक्त ने बताया कि किसी भी परियोजना को वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद उसके निर्माण की राह आसान हो जाती है. जो इस परियोजना को प्राप्त हो चुकी है. शासनादेश के साथ बजट भी जारी हो जाएगा. साहित्य पार्क में सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी. इसके लिए ओपन थिएटर और म्यूजिकल फाउंटेन स्थापित होगा. कवि सम्मेलन साहित्य पर चर्चाएं नाटकों का मंचन भी यहां होगा.
प्रसिद्ध लेखक और कवियों की मूर्तियां लगेंगी: साहित्य पार्क का जो वास्तविक स्वरूप होगा. वह साहित्यिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत करता होगा. इसमें प्रसिद्ध लेखक और कवियों की मूर्तियां भी स्थापित होंगी और कॉलेज की रचनाओं का भी प्रदर्शन होगा. स्पार्क परिसर में एक आधुनिक पुस्तकालय और डिजिटल गैलरी बनाई जाएगी जिससे शोधार्थी छात्र भी अध्ययन कर सकेंगे.
छोटे बच्चों के लिए अलग साहित्य अनुभाग: डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए गैलरी को विकसित किया जाएगा. वहां पर इंटरएक्टिव माध्यम से साहित्य और विचारधारा को प्रस्तुत किया जाएगा. छोटे बच्चों के लिए अलग साहित्य अनुभाग तैयार होगा जिसका उद्देश्य खेल-खेल में बच्चों को अपनी संस्कृति और साहित्य से जोड़ना रहेगा.
यह भी पढ़ें- गोरखपुर चारकोल प्लांट का लोकार्पण अधर में, जून में शुरू होने की उम्मीद