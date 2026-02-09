ETV Bharat / state

गोरखपुर में बनाया जा रहा यूपी का पहला साहित्य पार्क; ज्ञान की गंगा बहेगी

गोरखपुर: गोरखपुर निगर निगम प्रदेश का पहला साहित्य पार्क बनाने जा रहा है. वित्त विभाग की मंजूरी के बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को 11 फरवरी को पेश होने वाले प्रदेश के बजट में इस पार्क के लिए धन के आवंटन की उम्मीद जगी है. इससे यह पार्क यहां बनकर आकार लेगा, जो पर्यावरण के साथ साथ यहां पर लोगों को डिजिटल माध्यम से भी किताबों के पढ़ने की सुविधा मुहैया कराएगा. प्रदेश के सभी साहित्यकारों की जानकारी मिलेगी: नगर आयुक्त ने कहा कि इस पार्क में मनोरंजन का भी इंतजाम होगा. डीपीआर फाइनल, वित्त विभाग की मंजूरी होने के साथ अब इसके निर्माण की संभावना धरातल के करीब है. यहां प्रदेश के उन सभी साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज का मार्गदर्शन किया है. गोरखपुर में लगातार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. साहित्य पार्क में ज्ञान की गंगा बहेगी. (Photo Credit: ETV Bharat) पार्क बनाने में 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे: नगर आयुक्त ने बताया कि साहित्य पार्क एक अलग तरह की अनुभूति कराने वाला ज्ञान अर्जन का केंद्र होगा. इसके निर्माण पर 35 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह साहित्य पार्क पर्यटन का केंद्र भी होगा. शहर के हरसेवकपुर वार्ड लगभग 4 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा. इसमें नाथ पंथ की प्रणेता गुरु गोरखनाथ, शांति के प्रतीक महात्मा बुद्ध, संत कबीर और योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले परमहंस योगानंद के जीवन दर्शन और उनके विचारों को कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.