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छत्तीसगढ़ का मुस्तकबिल बदल रहीं महिलाएं, प्रदेश की पहली लखपति दीदी का हुआ सम्मान, कांकेर की प्रतिभा को पानी बचाने की मुहिम से मिली पहचान

राजनांदगांव की कमलेश साहू छत्तीसगढ़ की पहली महिला लखपति दीदी हैं. पीएम ने भी की है तारीफ. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

State first Lakhpati Didi honoured
राजनांदगांव की कमलेश साहू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और ट्राइबल रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई, राजनांदगांव की कमलेश साहू छत्तीसगढ़ की पहली महिला लखपति दीदी हैं. उनके प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में उनके नाम का जिक्र भी किया था. इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया.

छत्तीसगढ़ का मुस्तकबिल बदल रहीं महिलाएं

ईटीवी भारत से बात करते हुए कमलेश साहू ने कहा कि पहले उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था.उन्होंने कहा कि हम लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काम करना शुरू किया. पहले पहले सप्ताह में सिर्फ दस रुपए तक की ही बचत होती थी. कमलेश साहू ने कहा कि जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो मेरी समझ में यह आया कि अगर मैं इसमें पूर्ण रूप से करती हूं, तो इसमें मुझे बड़ी बचत हो सकती है. उसके बाद मैंने अपने घर परिवार के लोगों से बातचीत की. मैंने परिवार से कहा कि मैं अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती हूं और आत्मनिर्भर होना चाहती हूं..

राजनांदगांव की कमलेश साहू (ETV Bharat)

पहली लखपति दीदी होने का मिला सम्मान

कमलेश साहू कहती हैं कि परिवार के लोगों ने मेरा सहयोग किया. मैंने अपना पहला फैंसी स्टोर डाला उसके बाद मुझे ₹5000 महीने की बचत होने लगी. जब मेरी दुकान चलने लगी तो मैंने इसे और बड़ा करने के लिए काम शुरू किया. आज मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है कि मैं आज लखपति दीदी हूं. मैंने अपनी शुरुआत जीरो से की थी लेकिन आज लखपति दीदी हूं.

अधूरी पढ़ाई को किया पूरा

कमलेश साहू कहती हैं कि उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी. जब मेरी शादी हुई तो मैं केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी. लेकिन जब मैं लखपति दीदी बन गई और मेरा धंधा ठीक से चलने लगा तो मैं परिवार के लोगों से बात कर आगे की पढ़ाई शुरू की और आज मैं बीए पास हूं.

जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रतिभा ने किया कमाल

वही कांकेर में जल संरक्षण को लेकर काम करने वाली प्रतिभा ने बताया कि उनके गांव में पानी की दिक्कत हो गई थी. सभी लोग इसी चिंता में दिन रात रहते थे. इसी बीच मैं एक समूह से जुड़ी और काम करना शुरू किया. पहले 10 रुपए की बचत होती थी फिर वो बढ़कर 20 रुपए तक पहुंची. गांव के कई लोग हमारे संगठन से जुड़े. हमने उनको प्रेरित किया कि वो गांव और लोगों के लिए कुछ करें. सभी ने पानी बचाने के लिए काम करना शुरू किया. हमारे गांव की मैपिंग की गई. मैपिंग के बाद हम लोगों ने तय किया कि किस तरीके से बारिश के पानी को बचाना है. क्योंकि पहाड़ से पानी नीचे आता था ऐसे में उस पानी को रोकना बड़ी चुनौती थी.

प्रतिभा बताती हैं कि उन लोगों ने कई गड्ढे बनाए जिसमें पानी भर सके और जमीन के नीचे जा सके. प्रतिभा कहती हैं कि अब बारिश का पानी हम बर्बाद होने नहीं देते. प्रतिभा बताती हैं कि पौधे लगाने का काम भी उन लोगों ने शुरु किया है ताकि मिट्टी का कटाव रुके. प्रतिभा बताती हैं कि अब खेती किसानी के लिए लोगों को भरपूर पानी मिल जाता है.

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