डीएमएफ से खरीदी गई प्रदेश की पहली हार्वेस्टर मशीन, गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

बालोद में डीएमएफ राशि से गन्ना किसानों के लिए हार्वेस्टर मशीन खरीदी गई है.ताकि गन्ना उत्पादक किसानों की लागत कम आए.

farmers get big relief in balod
डीएमएफ से खरीदी गई प्रदेश की पहली हार्वेस्टर मशीन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
बालोद : बालोद जिले के गन्ना उत्पादक किसानों और शक्कर कारखाने में जान फूंकने के लिए डीएमएफ मद से प्रदेश का पहला गन्ना कटाई हार्वेस्टर मशीन खरीदा गया है. इस हार्वेस्टर मशीन को गन्ना किसानों के लिए लाया गया है. प्रशासन की मंशा है कि गन्ना किसानों को कटाई में लगने वाली लागत को कम किया जा सके,ताकि उन्हें मुनाफा हो.साथ ही साथ शक्कर कारखाने के लिए जरुरी गन्ना समय पर मिलता रहे.

किसानों के लिए हार्वेस्टर की खरीदी

बालोद जिले में 700 हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन होता है.जबकि कारखाना चलाने के लिए 1200 हेक्टेयर गन्ना उत्पादन की दरकार है.आपको बता दें कि प्रशासन और कारखाना प्रबंधन ने जिला खनिज संस्थान न्यास से हार्वेस्टर को खरीदा है. जल्द ही इसे किसानों को दिया जाएगा .इससे पहले भी यहां खनिज न्यास के पैसों से कारखाने के बेहतरीन संचालन का प्रयास किया गया था लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया.

डीएमएफ से खरीदी गई प्रदेश की पहली हार्वेस्टर मशीन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गन्ना की आवक कम,इसलिए कारखाना प्रभावित

बालोद जिले में जब उद्योग की बात होती है तो केवल एक मात्र मां सियादेवी सहकारी शक्कर कारखाने का नाम सामने आता है. इसके अलावा यहां कोई भी कारखाना नहीं है. बावजूद इसके शक्कर कारखाना अब तक सफेद हाथी ही साबित हुआ है.कारखाना संचालन के लिए 12 सौ से अधिक हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन अनिवार्य है. लेकिन 7 सौ हेक्टेयर में ही गन्ना उत्पादन हो पा रहा है. जिसका परिणाम ये है कि दूसरे जिलों से आने वाली फसल पर ही निर्भर रहना पड़ता है.

गन्ना उत्पादन में जागरुकता में कमी

पूरे बालोद जिले के बात करें तो 45 हजार हेक्टेयर रकबे में कृषि कार्य किया जाता है लेकिन गन्ने को लेकर अब भी जागरूकता नहीं लाई जा सकी है.गन्ना कटाई का लागत काफी ज्यादा आता है. इसके लिए कुशल मजदूरों की जरुरत पड़ती है.साथ ही साथ गन्ना कटाई की लागत भी ज्यादा आती है. इन्हीं सब कारणों से किसान गन्ना का उत्पादन करने से बचते हैं.

कम दर में किसानों को मिलेगी मशीन

इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन और कारखाना प्रबंधन ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से गन्ना काटने के लिए मशीन बाहर से खरीदी है. कारखाना प्रबंधन का कहना है कि इसे किसानों को कम दर में दिया जाएगा.

farmers get big relief in balod
गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगी बड़ी राहत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जितने में गन्ना कटाई की मजदूरी आती है उससे कम और समय भी कम लगे ताकि कारखाने में बराबर गन्ने की आवक बनी रहे. हालांकि अभी तक प्रशासन इसका दर निर्धारित नहीं किया है - लिलेश्वर देवांगन, महाप्रबंधक, मां सियादेवी सहकारी शक्कर कारखाना

इस मशीन के कुछ हिस्से एक-दो दिन में और आने वाले हैं इसके बाद इसे किसानों को सौंपा जाएगा. आवेदन के आधार पर किसानों के खेतों तक जाकर यह मशीन उनके गाने को काटकर सेक्टर में भरेगी. ये छत्तीसगढ़ की पहली मशीन है जो गन्ना कटाई के लिए आई है जबकि मध्य प्रदेश में इस तरह का मशीन पहले से है.

