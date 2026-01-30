ETV Bharat / state

डीएमएफ से खरीदी गई प्रदेश की पहली हार्वेस्टर मशीन, गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

बालोद : बालोद जिले के गन्ना उत्पादक किसानों और शक्कर कारखाने में जान फूंकने के लिए डीएमएफ मद से प्रदेश का पहला गन्ना कटाई हार्वेस्टर मशीन खरीदा गया है. इस हार्वेस्टर मशीन को गन्ना किसानों के लिए लाया गया है. प्रशासन की मंशा है कि गन्ना किसानों को कटाई में लगने वाली लागत को कम किया जा सके,ताकि उन्हें मुनाफा हो.साथ ही साथ शक्कर कारखाने के लिए जरुरी गन्ना समय पर मिलता रहे.

किसानों के लिए हार्वेस्टर की खरीदी

बालोद जिले में 700 हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन होता है.जबकि कारखाना चलाने के लिए 1200 हेक्टेयर गन्ना उत्पादन की दरकार है.आपको बता दें कि प्रशासन और कारखाना प्रबंधन ने जिला खनिज संस्थान न्यास से हार्वेस्टर को खरीदा है. जल्द ही इसे किसानों को दिया जाएगा .इससे पहले भी यहां खनिज न्यास के पैसों से कारखाने के बेहतरीन संचालन का प्रयास किया गया था लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया.

गन्ना की आवक कम,इसलिए कारखाना प्रभावित

बालोद जिले में जब उद्योग की बात होती है तो केवल एक मात्र मां सियादेवी सहकारी शक्कर कारखाने का नाम सामने आता है. इसके अलावा यहां कोई भी कारखाना नहीं है. बावजूद इसके शक्कर कारखाना अब तक सफेद हाथी ही साबित हुआ है.कारखाना संचालन के लिए 12 सौ से अधिक हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन अनिवार्य है. लेकिन 7 सौ हेक्टेयर में ही गन्ना उत्पादन हो पा रहा है. जिसका परिणाम ये है कि दूसरे जिलों से आने वाली फसल पर ही निर्भर रहना पड़ता है.