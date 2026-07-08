रायबरेली में बनेगा प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय
राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दी जानकारी, योगी सरकार कैबिनेट मीटिंग में दी चुकी है मंजूरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:08 AM IST
रायबरेली: राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय रायबरेली जनपद के हरचंदपुर विधानसभा के पड़ेरा कृषि फॉर्म में स्थापित होने जा रहा है.
राज्यमंत्री ने पत्र से माध्यम से बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित है, किन्तु स्वतंत्र उद्यान महाविद्यालय स्थापित व संचालित नहीं था. इसी कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती रही है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 हेक्टेयर भूमि में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना हेतु कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. इस कार्य के लिये वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते है. उद्यान मंत्री के रूप में यह सफलता पूरे उद्यान विभाग के लिये गौरवान्वित करने वाला पल है.
उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के उपरान्त हरचन्दपुर विधान सभा सहित जनपद रायबरेली ही नही अनेक जनपदों के छात्र-छात्राएं उद्यान स्नातक, परास्नातक की डिग्री हासिल कर उत्तर प्रदेश और भारत में औद्यानिक कान्ति लाकर देश और राज्य के किसानों की समृद्धि का कारण बनेंगे. महाविद्यालय में शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाएं, उद्यान, छात्रावास आदि के निर्माण के प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे. साथ ही सम्पूर्ण संस्थान के विकास में 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि व्यय होने का अनुमान है.
राज्यमंत्री ने कहा कि हरचन्दपुर विधान सभा के रहवां गांव में इतना बड़ा महाविद्यालय स्थापित होने से रहवॉ चौराहा एक बड़े नगर के रूप में आकार ले सकेगा. उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय है कि देश और दुनिया में कृषि औद्यानिक क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं, सेवा, रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में है. यह महाविद्यालय देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा. रायबरेली का गौरव भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अपने सेवाकाल में रायबरेली की जनता की सेवा के दौरान अनेकों उपलब्धियों के साथ यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मेरे जीवन की है.
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