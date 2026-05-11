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रतलाम के इस गांव में गाली देने पर लगेगा जुर्माना, ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पास

मध्य प्रदेश के पहला गाली मुक्त गांव ( ETV Bharat )

पलसोड़ा ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से एक दंड विधान पारित किया है. जिसमें गाली देने वाले को पहली बार एक हजार रुपए एवं दूसरी बार 5 हजार और तीसरी बार सामाजिक बहिष्कार जैसे कठोर दंड का दिया जाएगा.

पलसोड़ा ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से एक पारित किया दंड विधान

रतलाम: आमतौर पर विवादों की वजह बहस और गाली गलौज होती है. सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक मानी जाती है. इसी कलंक से मुक्ति के लिए रतलाम के एक गांव ने अनूठी पहल की शुरुआत की है. इस गांव में गाली देने वाले को न केवल जुर्माना देना होगा बल्कि उसे दोहराने पर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ेगा. रतलाम शहर से लगे पलसोड़ा ग्राम पंचायत में यह अनूठा निर्णय लिया गया है. ग्राम सभा में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया गया है और इसकी मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत और गांव के वरिष्ठ नागरिक करेंगे.

सामाजिक कार्यकर्ता कचरू राठौड़ ने बताया कि बड़ों से लेकर बच्चों तक में अब गाली गलौज करने की गंदी आदत पड़ गई है जिसकी वजह से हमारे संस्कारों का भी हनन हो रहा है. वहीं, विवाद और महिलाओं के प्रति हिंसा की शुरुआत भी अमर्यादित भाषा और अपशब्दों की वजह से होती है.

पलसोड़ा गांव में गाली देने पर लगेगा जुर्माना (ETV Bharat)

प्रस्ताव के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग करेंगे गांव के वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता

ग्राम पंचायत के सहायक सचिव सूरज गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को आयोजित की गई विशेष ग्राम सभा में गांव के सभी गणमान्य नागरिकों ने गाली-गलौज को प्रतिबंधित करने और ऐसा करने वालों पर दंड रखने का प्रावधान निर्धारित किया गया है. जिसे तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत क्षेत्र में लागू भी कर दिया गया है. इसका क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग गांव के वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे.

पलसोड़ा गांव में गाली देने पर लगेगा जुर्माना (ETV Bharat)

गाली मुक्त समाज बनाने की इस पहल को भी मिल रहा है अच्छा समर्थन

गांव के लोगों द्वारा भी इस निर्णय का समर्थन किया गया है और लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अब शब्द ना सीखें और इनका इस्तेमाल भी नहीं करें. गौरतलब है कि वेब सीरीज और सोशल मीडिया के इस दौर में गाली-गलौज करना बेहद आम हो चुका है. ऐसे में मध्य प्रदेश के इस गांव की गाली मुक्त समाज बनाने की यह पहल सराहनीय है और इसे लोगों का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है.