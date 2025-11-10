नई जनगणना के बाद बदलेगी अनुदान की तस्वीर, आत्मनिर्भर होंगे राजस्थान के निकाय- डॉ. अरुण चतुर्वेदी
राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी भरतपुर के दौरे पर रहे.
भरतपुरः राज्य के नगर निकायों की आर्थिक व्यवस्था नई जनगणना के बाद पूरी तरह बदल जाएगी. सोमवार को भरतपुर दौरे पर आए राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि आयोग ने अनुदान वितरण के लिए नई रणनीति तैयार की है, इसके तहत निकायों की आबादी, क्षेत्रफल, आय स्रोत और कर संग्रहण क्षमता के अद्यतन आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. यह व्यवस्था निकायों को अनुदान पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी.
डॉ. चतुर्वेदी ने सोमवार को भरतपुर में सातवें राज्य वित्त आयोग की पहली क्षेत्रीय बैठक ली. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल धन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी नीति तैयार करना है जिससे स्थानीय निकाय खुद अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ा सकें. उन्होंने बताया कि नई जनगणना के बाद शहरीकरण की दर, जनसंख्या घनत्व, और संसाधन आवश्यकता में आए परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि विकास का लाभ हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे.
पुराने आंकड़ों पर कर रहे कामः उन्होंने कहा कि कई निकाय अब भी पुराने आंकड़ों और सीमित संसाधनों पर काम कर रहे हैं, जिससे विकास योजनाओं में असंतुलन बन जाता है. इस बार आयोग डेटा आधारित फॉर्मूला अपनाएगा ताकि हर निकाय को उसके वास्तविक अनुपात में अनुदान मिल सके. उन्होंने बताया कि इस नई प्रणाली में नगर निकायों की कर वसूली, संपत्ति कर प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जलकर संग्रहण दक्षता को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा.
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि निकायों से आम नागरिक की सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है, लेकिन फंडिंग का एकमात्र स्रोत राज्य और केंद्र से मिलने वाला अनुदान है. हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है, जिससे निकाय खुद अपने आय के साधन विकसित करें और आत्मनिर्भर बनें.
राजस्व बढ़ाने के लिए नवाचारों पर जोरः डॉ चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक में विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने कई नवाचार और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत कि. इनमें सोलर एनर्जी से स्ट्रीट लाइट और पार्कों की बिजली लागत घटाने, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट कर उसे पार्कों या सरकारी परिसरों में दोबारा उपयोग करने, वेस्ट मैनेजमेंट से बिजली व गैस उत्पादन करने और नगर निकाय संपत्तियों का जीआई सर्वे व टैगिंग सिस्टम लागू करने जैसे सुझाव प्रमुख रहे. डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इन उपायों से निकायों की राजस्व क्षमता में वृद्धि होगी और वे अनुदान पर निर्भरता घटा पाएंगे.
भरतपुर नगर निगम द्वारा शुरू किए गए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र 8 घंटे में जारी करने वाले केंद्र की सराहना करते हुए डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे मॉडल गुड गवर्नेंस के सशक्त उदाहरण हैं. इन्हें अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था में मानव हस्तक्षेप जितना कम होगा, डिलीवरी उतनी बेहतर होगी. हमें तकनीक आधारित पारदर्शी सिस्टम की दिशा में काम करना होगा.
लोन व फंडिंग पर आयोग का रुखः डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि लोन लेने से पहले वित्तीय आकलन जरूरी है. जब तक निकाय अपनी भुगतान क्षमता नहीं समझते, लोन लेना जोखिम है. हम चाहते हैं कि निकाय अपने संसाधनों के आधार पर विकास कार्य करें. उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने साढ़े तीन साल बाद वित्त आयोग का गठन किया, जिससे अनुदान में देरी हुई. हमने केवल एक महीने में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दी है. नई रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी ताकि अनुदान में कोई विलंब न हो.
उपचुनाव पर बोले डॉ. चतुर्वेदीः अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जनता ने भाजपा को समर्थन दिया था. राजस्थान सरकार ने डेढ़ साल में विकास और स्थिरता की जो दिशा दी है. उससे जनता का भरोसा मजबूत हुआ है. उन्होंने दावा किया है कि अंता के मतदाता इस उपचुनाव में भी भाजपा को विजय दिलाएंगे.