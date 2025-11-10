ETV Bharat / state

नई जनगणना के बाद बदलेगी अनुदान की तस्वीर, आत्मनिर्भर होंगे राजस्थान के निकाय- डॉ. अरुण चतुर्वेदी

राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी. ( ETV Bharat bharatpur )

भरतपुरः राज्य के नगर निकायों की आर्थिक व्यवस्था नई जनगणना के बाद पूरी तरह बदल जाएगी. सोमवार को भरतपुर दौरे पर आए राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि आयोग ने अनुदान वितरण के लिए नई रणनीति तैयार की है, इसके तहत निकायों की आबादी, क्षेत्रफल, आय स्रोत और कर संग्रहण क्षमता के अद्यतन आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. यह व्यवस्था निकायों को अनुदान पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी. डॉ. चतुर्वेदी ने सोमवार को भरतपुर में सातवें राज्य वित्त आयोग की पहली क्षेत्रीय बैठक ली. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल धन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी नीति तैयार करना है जिससे स्थानीय निकाय खुद अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ा सकें. उन्होंने बताया कि नई जनगणना के बाद शहरीकरण की दर, जनसंख्या घनत्व, और संसाधन आवश्यकता में आए परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि विकास का लाभ हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे. पढ़ेंः वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बोले- बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहर और गांव को लाभ देने पर करेंगे काम पुराने आंकड़ों पर कर रहे कामः उन्होंने कहा कि कई निकाय अब भी पुराने आंकड़ों और सीमित संसाधनों पर काम कर रहे हैं, जिससे विकास योजनाओं में असंतुलन बन जाता है. इस बार आयोग डेटा आधारित फॉर्मूला अपनाएगा ताकि हर निकाय को उसके वास्तविक अनुपात में अनुदान मिल सके. उन्होंने बताया कि इस नई प्रणाली में नगर निकायों की कर वसूली, संपत्ति कर प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जलकर संग्रहण दक्षता को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा. डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि निकायों से आम नागरिक की सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है, लेकिन फंडिंग का एकमात्र स्रोत राज्य और केंद्र से मिलने वाला अनुदान है. हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है, जिससे निकाय खुद अपने आय के साधन विकसित करें और आत्मनिर्भर बनें.