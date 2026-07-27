BJP युवाओं के प्रति संवेदनशील, कांग्रेस संसद में बहस से बचती है- अरुण चतुर्वेदी
भाजपा ने राजस्थान में 1.78 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है.
Published : July 27, 2026 at 7:20 PM IST
अलवरः राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा सदैव युवाओं के प्रति संवेदनशील रही है. नीट पेपर लीक प्रकरण में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कठोर कानून बनाने एवं दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में विपक्ष हल्ला मचा रहा है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए.
वहीं, भाजपा जब सरकार में आई तो दोषी लोगों को सजा दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया. सैंकड़ों दोषियों को जेल में डालने का काम किया. भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चतुर्वेदी सोमवार को अलवर में संत रविदास जयंती पर भाजपा की ओर से आयोजित संकल्प समरसता अभियान की कार्यशाला में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.
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राष्ट्र सर्वोपरिः भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद छात्र राजनीति से निकले हैं. नीट पेपर लीक प्रकरण में युवाओं की पीड़ा को समझा और राष्ट्रहित व युवाओं के हित को देखते हुए खुद इस्तीफा देने का निर्णय किया. उन्होंने कहा कि भाजपा पेपर लीक जैसे प्रकरण को लेकर संवेदनशील रही है. भाजपा का प्रयास सदैव गंभीर मुद्दों पर संसद में संवाद करने का रहता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से संसद में हल्ला कर बहस से बचती रहती है.
कांग्रेस को रहता है डरः उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डर रहता है कि यदि संसद में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर संवाद होगा तो उनका काला इतिहास खुलकर जनता के सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा पेपर लीक प्रकरण से युवाओं को हुई परेशानी को समझती है. केंद्र सरकार ने पेपर लीक होने के बाद तुरंत नीट की परीक्षा रद्द की और दोबारा परीक्षा कराकर युवाओं को राहत देने का काम किया. पेपर लीक प्रकरण के दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी और इस प्रकरण में दोषी लोगों की गिरफ्तारी कराई.
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उन्होंने कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन को कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील रही. चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा ने राजस्थान में 1.78 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है.
जयंती मंडल स्तर तक मनाएगीः भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि संत रविदास जयंती पर वाराणसी में कार्यक्रम होगा और वहां से मिट्टी के कलश पूरे देश में रवाना किया जाएगा. राजस्थान में यह कलश 20 अगस्त को भरतपुर जिले से प्रवेश करेगा और प्रदेश की राजधानी में जाएंगे. वहां से प्रत्येक जिले और मंडल तक ये भेजे जाएंगे. उन्होंने बताया कि भाजपा की ओर से जिला एवं मंडल स्तर तक संत रविदास के जीवन व आदर्शों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.