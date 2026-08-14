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प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत, राजस्थान में लगातार कर्ज हो रहा कम : अरुण चतुर्वेदी

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश में पंचायत राज व निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराने का दावा किया.

वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी
वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी शुक्रवार को विभाजन की विभिषिका दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, जिससे प्रदेश में नए रोजगार के अवसर सृजन हो रहे हैं. प्रति व्यक्ति कर्ज भी धीरे-धीरे घट रहा है. उन्होंने प्रदेश में पंचायत राज व निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराने का दावा भी किया.

वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी ने पंचायत राज और निकाय चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक संगठन संरचना का काम किया. चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, हम प्रत्याशियों का चयन करेंगे. आज विभाजन विभिषिका दिवस पूरा देश मना रहा है. वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ था. 15 अगस्त का त्योहार बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त वर्ष 2021 से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की. इसके बाद सारा देश इसे मना रहा है.

वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Bhilwara)

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से आरएसएस व बीजेपी को 'जोकरों का झुंड' कहने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया. चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से इस तरह के बयान देना नई बात नहीं है. उनकी तीन पीढ़ी यह बात कहती आ रही है. जब-जब राहुल गांधी और उनका परिवार बोला तब- तब आरएसएस और विचार परिवार के लोग बड़ी ताकत के साथ देश की सेवा के लिए आगे बढ़े हैं. वहीं, राजस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है. किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है. नियमित रूप से हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं.

उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो काम लंबित थे, ढाई वर्ष में सरकार ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है. स्थाई रोजगार के अवसर सृजन हो रहे हैं. प्रदेश में हमारी सरकार अब तक एक लाख 78 हजार लोगों को रोजगार दे चुकी है. राजस्थान में लगातार कर्ज कम हुआ. पिछली बार जो कर्ज लिया था उसको हम कम करते जा रहे हैं. भाजपा संगठन की ओर से भीलवाड़ा जिला मुख्यालय सहित ग्राम पंचायत स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया.

पाकिस्थान से आए सिंधी समाज के लोगों का स्वागत करते हुए वित्त आयोग अध्यक्ष
पाकिस्थान से आए सिंधी समाज के लोगों का स्वागत करते हुए वित्त आयोग अध्यक्ष (ETV Bharat Bhilwara)

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इसके बाद भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा कार्यालय में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और पाकिस्तान से अपने वतन आये सिंधी समाज के एक दर्जन से ज्यादा लोगों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया. इस दौरान भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, पूर्व महापौर राकेश पाठक सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।.

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