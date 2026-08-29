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छत्तीसगढ़ में एक्सपर्ट डॉक्टरों के 80 फीसदी पद खाली, जिलेवार आंकड़ों ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की परतें

सरकार के सामने 2 चुनौतियां हैं, पहला खाली पद भरना दूसरा डॉक्टरों को पद पर बनाए रखना. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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एक्सपर्ट डॉक्टरों के 80 फीसदी पद खाली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 6:36 PM IST

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रायपुर: स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन इंसान की तीन बुनियादी जरूरते हैं और यही मानव विकास के मुख्य आधार स्तंभ भी हैं. शासन की ओर से इन तीनों बुनियादी जरूरतों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है. पर बात स्वास्थ्य से जुड़े विषयों की करें, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी छत्तीसगढ़ को बहुत काम करना बाकी है. लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे इसकी व्यवस्था करना है, अस्पताल में दवाइयों और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाना है. लेकिन दुखद पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की भारी कमी रायपुर से लेकर बस्तर और गरियाबंद से लेकर महासमुंद तक बनी हुई है.

एक्सपर्ट डॉक्टरों के 80 फीसदी पद पड़े खाली

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं. कई ऐसे जिले हैं, जहां स्वीकृत पदों के मुकाबले विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी बेहद कम है. कुछ जिलों में एक भी एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हैं. चिकित्सा अधिकारियों की स्थिति विशेषज्ञों की तुलना में बेहतर जरूर है, लेकिन यहां भी सैकड़ों पद खाली पड़े हैं.

दंत चिकित्सकों (डेंटिस्ट) के भी पद भी बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं. छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिए गए आंकड़ों, विपक्ष के आरोपों, सिविल सोसायटी के दावों और स्वास्थ्य मंत्री के जवाब को एक साथ देखने पर छत्तीसगढ़ की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तस्वीर सामने आती है.

एक्सपर्ट डॉक्टरों के 80 फीसदी पद खाली (ETV Bharat)

चिकित्सा विशेषज्ञों के 2025 स्वीकृत पद

छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों के 2025 स्वीकृत पद हैं. इनमें 408 डॉक्टर कार्यरत और 1626 पद रिक्त हैं. यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता स्वीकृत पदों की तुलना में बेहद कम है. लेकिन उपलब्ध दस्तावेज में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त आंकड़ों के जोड़ में 9 पद का अंतर दिखाई देता है, इसलिए अंतिम सरकारी प्रकाशन में विभागीय आंकड़े से इसका मिलान किया जाना जरूरी होगा. इन सबके बावजूद आंकड़ों की मूल तस्वीर से स्पष्ट है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी प्रदेश के अस्पतालों में बनी हुई है.

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चिकित्सा अधिकारियों के 2699 स्वीकृत पद

चिकित्सा अधिकारियों के 2699 स्वीकृत पदों में 2391 डॉक्टर कार्यरत और 308 पद रिक्त हैं. यानी मेडिकल ऑफिसर के स्तर पर स्थिति विशेषज्ञ डॉक्टरों की तुलना में काफी बेहतर है. दंत चिकित्सकों के 180 स्वीकृत पदों में 106 कार्यरत और 74 पद रिक्त हैं. इस तरह दंत चिकित्सकों के स्तर पर भी करीब 40 प्रतिशत पद खाली हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर है.

विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी
चिकित्सा विशेषज्ञ2025 स्वीकृत408 कार्यरत1626 रिक्त
चिकित्सा अधिकारी699 स्वीकृत2391 कार्यरत308 रिक्त
दंत चिकित्सक180 स्वीकृत106 कार्यरत74 रिक्त

राजधानी रायपुर में भी विशेषज्ञों की कमी

रायपुर में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद पर्याप्त संख्या में खाली पड़े हैं. रायपुर में चिकित्सा विशेषज्ञों के 106 स्वीकृत पदों में सिर्फ 47 डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 59 पद रिक्त हैं. यानी राजधानी में भी विशेषज्ञों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं. वहीं चिकित्सा अधिकारियों के 172 स्वीकृत पदों में 139 कार्यरत और 33 रिक्त हैं. दंत चिकित्सकों की स्थिति रायपुर में अपेक्षाकृत बेहतर है. यहां 10 स्वीकृत पदों में 9 दंत चिकित्सक कार्यरत और सिर्फ 1 पद रिक्त है. यानी प्रदेश के सबसे बड़े शहर और प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में शामिल रायपुर में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का सवाल बना हुआ है.

जिलेवार तस्वीर: कई जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का संकट गहरा

जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी किसी एक जिले या संभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में फैली हुई दिखाई देती है.

  • बलौदा बाजार में विशेषज्ञों के 55 स्वीकृत पदों में सिर्फ 14 डॉक्टर कार्यरत हैं और 41 पद खाली.
  • गरियाबंद में 52 स्वीकृत पदों में 10 विशेषज्ञ कार्यरत हैं और 42 रिक्त.
  • धमतरी में 45 में से 10 विशेषज्ञ कार्यरत और 35 पद रिक्त.
  • कबीरधाम में स्थिति और गंभीर है, जहां 84 स्वीकृत पदों में सिर्फ 4 विशेषज्ञ कार्यरत हैं और 80 पद खाली.
  • महासमुंद में 49 में से 8, जबकि 41 पद रिक्त हैं। राजनांदगांव में 53 स्वीकृत पदों में 13 कार्यरत और 40 रिक्त.

नए बने और इन जिलों की स्थिति भी जान लीजिए

  • खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 38 स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 4 विशेषज्ञ कार्यरत हैं और 34 रिक्त.
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 32 स्वीकृत पदों के मुकाबले एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर कार्यरत नहीं बताया गया है. यानी इस जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता शून्य दर्ज की गई.
  • दुर्ग में 98 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में 30 डॉक्टर कार्यरत और 68 पद रिक्त.
  • बालोद में 61 में 13 कार्यरत और 48 रिक्त.
  • बेमेतरा में 66 में 13 विशेषज्ञ कार्यरत हैं और 53 पद खाली.
  • बिलासपुर में 63 स्वीकृत पदों में 32 विशेषज्ञ कार्यरत और 40 पद रिक्त बताए गए.
  • गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 38 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में 7 कार्यरत और 31 रिक्त.
  • मुंगेली में 49 में 13 कार्यरत और 36 रिक्त.
  • कोरबा में 30 में 6 विशेषज्ञ कार्यरत और 24 पद रिक्त.
  • रायगढ़ में 75 स्वीकृत पदों में 27 विशेषज्ञ कार्यरत और 48 रिक्त.
  • सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 42 में 6 कार्यरत और 36 पद रिक्त.
  • जांजगीर में 76 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में सिर्फ 11 डॉक्टर कार्यरत हैं और 65 पद खाली.
  • सक्ती में 48 में सिर्फ एक विशेषज्ञ कार्यरत और 47 पद रिक्त.
  • बस्तर में 92 स्वीकृत पदों में 14 विशेषज्ञ कार्यरत और 78 पद रिक्त.
  • कोंडागांव में 51 में 6 विशेषज्ञ कार्यरत और 45 पद रिक्त.

पिछड़े और संवेदनशील जिलों की स्थिति

  • बीजापुर में 62 स्वीकृत पदों में सिर्फ 7 विशेषज्ञ कार्यरत हैं और 55 रिक्त.
  • कांकेर में 68 में 15 कार्यरत और 53 रिक्त.
  • दंतेवाड़ा में 69 में 5 विशेषज्ञ कार्यरत और 64 पद रिक्त.
  • सुकमा में 32 स्वीकृत पदों में सिर्फ एक विशेषज्ञ कार्यरत और 31 पद रिक्त.
  • नारायणपुर में 34 में 8 विशेषज्ञ कार्यरत और 26 पद रिक्त.
  • सरगुजा जिले में 108 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में 28 कार्यरत और 80 रिक्त.
  • बलरामपुर में 48 में सिर्फ 3 विशेषज्ञ कार्यरत और 45 पद रिक्त.
  • सूरजपुर में 82 स्वीकृत पदों में 15 विशेषज्ञ कार्यरत और 67 पद रिक्त.
  • कोरिया में 32 में 9 कार्यरत और 23 रिक्त.
  • मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 74 स्वीकृत पदों में 9 विशेषज्ञ कार्यरत और 65 रिक्त.
  • जशपुर में 113 स्वीकृत पदों में 19 विशेषज्ञ कार्यरत हैं और 94 पद रिक्त बताए गए.

क्या कहते हैं जिलेवार आंकड़े

जिलेवार आंकड़ों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देती है. खास तौर पर आदिवासी, वनांचल और दूरस्थ इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बेहद कम है.

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एक्सपर्ट डॉक्टरों के 80 फीसदी पद खाली (ETV Bharat)

मेडिकल ऑफिसर की स्थिति विशेषज्ञों से बेहतर

चिकित्सा अधिकारियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तुलना में बेहतर है. प्रदेश में 2699 स्वीकृत पदों में 2391 डॉक्टर कार्यरत हैं और 308 पद रिक्त हैं.

बलौदाबाजार, गरियाबंद और महासमुंद जैसे जिलों में चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पद लगभग पूरी तरह भरे हुए हैं. रायपुर में 172 में 139, धमतरी में 82 में 71, कबीरधाम में 76 में 53, राजनांदगांव में 64 में 58 और रायगढ़ में 145 में 120 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत बताए गए हैं.

कुछ जिलों में चिकित्सा अधिकारियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक भी दर्ज है. मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 32 स्वीकृत पदों के मुकाबले 40 कार्यरत, दुर्ग में 115 के मुकाबले 129, बिलासपुर में 98 के मुकाबले 120, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 45 के मुकाबले 51, बलरामपुर में 84 के मुकाबले 91 और सूरजपुर में 80 के मुकाबले 98 चिकित्सा अधिकारी दर्ज हैं.

ऐसे मामलों में रिक्तियों का आंकड़ा ऋणात्मक दिखाई देता है. इससे संकेत मिलता है कि केवल स्वीकृत पदों और वास्तविक पदस्थापना को देखकर तस्वीर पूरी तरह नहीं समझी जा सकती. पदों के पुनर्समायोजन, अतिरिक्त पदस्थापना या विभागीय कैडर व्यवस्था की भी भूमिका हो सकती है.

दंत चिकित्सकों के पद भी पूरी तरह नहीं भरे

दंत चिकित्सकों की स्थिति देखें तो प्रदेश में कुल 180 स्वीकृत पदों में 106 कार्यरत और 74 पद रिक्त हैं. रायपुर में 10 में से 9 पद भरे हुए हैं, जबकि बलौदा बाजार में 6 में 4, गरियाबंद में 7 में 4, धमतरी में सभी 5, महासमुंद में सभी 6 और राजनांदगांव में सभी 7 पद भरे हुए बताए गए. लेकिन कुछ जिलों में दंत चिकित्सकों की स्थिति बेहद कमजोर है.

बीजापुर में 6 स्वीकृत पदों में एक भी दंत चिकित्सक कार्यरत नहीं है. दंतेवाड़ा में 4 में कोई नहीं, जशपुर में 6 में सिर्फ एक और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 10 स्वीकृत पदों में सिर्फ एक दंत चिकित्सक कार्यरत बताया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ कुछ दूरस्थ जिलों में दंत चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता भी चुनौतियां बनी हुई है.

कांग्रेस का आरोप, 'विशेषज्ञों की भारी कमी'

डॉक्टरों की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी लगातार बनी हुई है. करीब दो हजार स्वीकृत विशेषज्ञ पदों के मुकाबले केवल करीब 400 विशेषज्ञ ही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कार्यरत हैं. एमबीबीएस डॉक्टरों के स्तर पर भी कमी बनी हुई है और लगभग एक चौथाई पद खाली हैं.

केवल पद स्वीकृत कर देना या भर्ती निकालना पर्याप्त नहीं होगा. डॉक्टरों को सरकारी सेवा में आकर्षित करने और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बेहतर वेतनमान, सेवा शर्तें, कार्य परिस्थितियां और अस्पतालों में जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने होंगे. दूसरे राज्यों की तुलना में वेतन और काम का माहौल बेहतर किया जाए तो डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में रोकने में मदद मिल सकती है: डॉ. राकेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ

डॉक्टरों की कमी से ज्यादा भर्ती व्यवस्था की समस्या:सिविल सोसायटी

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा विभाग को अलग-अलग समझने की जरूरत है. उनके मुताबिक दोनों स्तरों पर भर्ती की कमी है और लंबे समय से नियमित भर्ती प्रक्रिया का अभाव दिखाई देता है.

डॉ. सोलंकी का दावा है कि वर्ष 2021 के बाद दोनों विभागों में पीएससी के माध्यम से नियमित भर्ती नहीं हुई है. उनका कहना है कि चिकित्सा विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग के अलग-अलग प्रशासनिक ढांचे होने के बावजूद डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों की व्यवस्था में विशेषज्ञ डॉक्टरों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं. मेडिकल ऑफिसर के पदों में भी रिक्तियां हैं. मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को लेकर भी उन्होंने बड़ी संख्या में रिक्तियों का दावा किया है.

17 हजार से ज्यादा डॉक्टर पंजीकृत, फिर खाली पद क्यों

डॉ. कुलदीप सोलंकी का तर्क है कि राज्य में डॉक्टरों की कुल उपलब्धता और सरकारी पदों की रिक्तियों के बीच बड़ा अंतर है. उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में 17 हजार से ज्यादा डॉक्टर पंजीकृत हैं. उनका यह भी दावा है कि करीब 5 हजार डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास अस्थायी पंजीकरण है और जो पीजी या बॉन्ड सर्विस जैसी व्यवस्थाओं में हैं. उनका कहना है कि अगर राज्य को तत्काल तीन से चार हजार अतिरिक्त डॉक्टरों की जरूरत है, तो उपलब्ध डॉक्टरों और सरकारी स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों बना हुआ है.

समस्या केवल डॉक्टरों की संख्या की नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया, पदस्थापना और डॉक्टरों को सरकारी सेवा में बनाए रखने की इच्छा शक्ति से भी जुड़ी हुई है. इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव को जून महीने में पत्र भी भेजा गया है और अब तक जवाब का इंतजार है: डॉ. कुलदीप सोलंकी, संयोजक, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सोयायटी

डॉक्टरों पर बढ़ता काम का दबाव, मरीजों की देखभाल पर असर

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के इस्तीफे की खबरों के बीच डॉ. कुलदीप सोलंकी ने काम के बढ़ते दबाव को भी गंभीर मुद्दा बताया. उनका कहना है कि अगर किसी अस्पताल में 10 डॉक्टरों की जरूरत है और वहां केवल एक डॉक्टर काम कर रहा है, तो मरीज को इस कमी की जानकारी नहीं होती. मरीज उसी डॉक्टर से इलाज की पूरी उम्मीद करता है. ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जाता है. इसका असर डॉक्टरों के मानसिक तनाव पर पड़ सकता है और मरीजों को मिलने वाली क्वालिटी ऑफ केयर भी प्रभावित हो सकती है.

जब अस्पताल में स्टाफ की कमी हो और मरीजों की संख्या अधिक हो तो डॉक्टर-मरीज के बीच तनाव बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा का खतरा भी बढ़ सकता है. यानी खाली पदों का असर केवल सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. इसका सीधा संबंध डॉक्टर के काम के दबाव और मरीज को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से भी है: डॉ. कुलदीप सोलंकी, संयोजक, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सोयायटी

स्वास्थ्य मंत्री ने माना, ''डॉक्टरों की मांग ज्यादा, आपूर्ति कम''

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है. डॉक्टरों को जहां बेहतर अवसर मिलते हैं, वहां वे सरकारी अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं.

मंत्री ने डॉक्टरों की तुलना बाजार में मांग और आपूर्ति के उदाहरण से करते हुए कहा कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह डॉक्टरों की तुलना टमाटर से नहीं कर रहे, बल्कि मांग और आपूर्ति का उदाहरण समझा रहे हैं.

सरकार का तर्क है कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, पीजी सीटें बढ़ रही हैं और आने वाले वर्षों में डॉक्टरों की उपलब्धता में लगातार सुधार होगा.

डॉक्टरों को रोकने के लिए आकर्षक पैकेज की तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में बनाए रखने के लिए निजी अस्पतालों की तर्ज पर एक आकर्षक पैकेज लाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से श्रेणियां बनाई जा रही हैं.

बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों को एक विशेष श्रेणी में रखा गया है, जहां प्रोफेसर से लेकर एसआर स्तर तक अलग-अलग राशि का टॉपअप देने की योजना है. इसमें करीब 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार और 75 हजार तक के अलग-अलग स्तर बताए गए हैं.

वहीं रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों को अलग श्रेणी में रखकर करीब 30 हजार से 1 लाख तक का टॉपअप देने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है.सरकार का मानना है कि आर्थिक प्रोत्साहन के जरिए दूरस्थ और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को बनाए रखने में मदद मिलेगी.

बस्तर-सरगुजा में भर्ती पर विशेष जोर

स्वास्थ्य मंत्री की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 100 चिकित्सा विशेषज्ञ और 100 चिकित्सा अधिकारियों, यानी कुल 200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है. इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 525 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है.

सरकार का दावा है कि रिक्त पदों को भरना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसलिए सभी रिक्त पदों को भरने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं. नियमित भर्ती में समय लगने की स्थिति में संविदा, बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ और टेलीमेडिसिन जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है.

सात-आठ साल में कमी खत्म करने का दावा

सरकार डॉक्टरों की मौजूदा कमी को सिर्फ तत्काल भर्ती के जरिए नहीं, बल्कि मेडिकल शिक्षा के विस्तार के जरिए भी दूर करने की योजना पर काम कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और करीब 200 पीजी सीटें भी मिली हैं. सरकार का मानना है कि नए मेडिकल कॉलेजों और बढ़ती पीजी सीटों के जरिए आने वाले वर्षों में राज्य को बड़ी संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि आने वाले सात से आठ वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की कमी नहीं रहेगी.

सवाल सिर्फ डॉक्टरों की संख्या का नहीं, वितरण का भी

छत्तीसगढ़ विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी सबसे बड़ी चुनौती है. प्रदेश में विशेषज्ञों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और कई जिलों में स्वीकृत पदों के मुकाबले विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी बेहद कम है. चिकित्सा अधिकारियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है. इसका मतलब यह भी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौती हर कैडर में एक जैसी नहीं है.

विधानसभा से मिले आंकड़े बताते हैं जहां मेडिकल ऑफिसर की उपलब्धता कई जिलों में ठीक दिखाई देती है, वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लगभग पूरे प्रदेश में दिखाई देती है. तीसरा और सबसे अहम सवाल क्षेत्रीय असमानता का है. रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में डॉक्टरों की संख्या दूरस्थ जिलों की तुलना में बेहतर है, लेकिन वहां भी विशेषज्ञ पद पूरी तरह नहीं भरे हैं.

वहीं, इसके उलट बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की उपलब्धता काफी कम है. इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ता है जिन्हें विशेषज्ञ इलाज के लिए जिला मुख्यालय या बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है.

भर्ती से आगे की रणनीति पर काम करना जरूरी

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर सामने आए आंकड़े एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं. मेडिकल ऑफिसर के स्तर पर सरकार की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी अब भी बड़ी चुनौती है.

सरकार का कहना है कि नई भर्ती, नए मेडिकल कॉलेज, पीजी सीटों में बढ़ोतरी और आकर्षक टॉपअप पैकेज के जरिए इस कमी को दूर किया जाएगा. विपक्ष और सिविल सोसायटी का कहना है कि भर्ती के साथ-साथ डॉक्टरों के वेतन, सेवा शर्तों, सुरक्षा, कार्य परिस्थितियों और अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा. क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होगी कि कितने मेडिकल कॉलेज खुले या कितने पद स्वीकृत हुए, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अस्पताल में मरीज के पहुंचने पर विशेषज्ञ डॉक्टर वास्तव में मौजूद है या नहीं.

क्या है चुनौतियां

छत्तीसगढ़ के सामने चुनौतियां मुख्य रुप से दो स्तरों पर हैं, पहला खाली पद भरना और दूसरा डॉक्टरों को सरकारी सेवा में टिकाए रखना. अगर सरकार इन दोनों मोर्चों पर सफल होती है तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है. लेकिन मौजूदा आंकड़े यह साफ बताते हैं कि खासकर विशेषज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में मंजिल अभी दूर है.

इन तमाम व्यवस्थाओं की रस्साकशी के बीच सवाल अब भी वही है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पर्याप्त हैं या कमी बरकरार है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के आंकड़ों का जवाब है कि मेडिकल ऑफिसर की स्थिति काफी हद तक संभली हुई है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के मामले में छत्तीसगढ़ को अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है.

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