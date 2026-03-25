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स्पेन पहुंचे उत्तर भारत के 60 से अधिक निर्यातक; B2B कांफ्रेंस से बूस्ट होगा कारोबार

FIEO के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि नॉर्थ इंडिया रीजन से 60 से अधिक निर्यातक स्पेन पहुंचे हैं.

B2B कांफ्रेंस से बढ़ेगी यूरोपीय बाजार में पहुंच.
B2B कांफ्रेंस से बढ़ेगी यूरोपीय बाजार में पहुंच. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:29 AM IST

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कानपुर: स्पेन के बार्सिलोना शहर में 23 से 26 मार्च 2026 तक B2B कांफ्रेंस आयोजित की गई है. इसमें उत्तर भारत से करीब 60 से अधिक एग्जिबिटर्स शामिल होंगे. यूरोप के बायर्स को भारतीय प्रोडक्ट्स शो किए जाएंगे. कांफ्रेंस का उद्देश्य है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को यूरोपिय बायर्स से कनेक्ट किया जाए.

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ और मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से भारतीय निर्यातक यूरोप के दूसरे बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं.

FIEO के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

भारतीय निर्यातकों के लिए मौका: उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत और EU के बीच हुई 'मदर ऑफ ऑल डील्स' से भी भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय देशों से व्यापार करने की सहूलियत मिल रही है.

आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि नॉर्थ इंडिया रीजन से 60 से अधिक निर्यातक स्पेन पहुंचे हैं. यहां वह अपने कारोबार विस्तार को लेकर कवायद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्पेन के सहारे निर्यातकों को यूरोप में अपने कारोबार की जमीन तैयार करने का मौका मिला है.

यूरोप दूसरा सबसे बड़ा बाजार: यूरोप भारतीय कारोबार के नजरिए से सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है. यहां भारत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, प्रॉस्सेड फूड्स, मशीनरी उत्पाद समेत कई अन्य उत्पाद निर्यात किए जाते हैं. यहां से निर्यातकों को पोलैंड, इटली समेत अन्य देशों में भी कारोबार विस्तार का मौका मिल सकता है.

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्व ने बताया कि निर्यातकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस कांफ्रेंस जैसे अवसर मौका भुनाने वाले होते हैं. स्पेन में यह आयोजन है और निर्यातक उसमें शामिल हैं तो उनके लिए अपने कारोबार को विस्तार देने का यह खास अवसर है.

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