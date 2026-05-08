जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक; प्रदेश अध्यक्ष बोले- 2027 का विधान सभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी पार्टी
सदस्यता अभियान में गति लाने के लिए मंडल और सभी जिलाध्यक्षों को सक्रिय होने के लिए कहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:35 PM IST
लखनऊ: जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने की. बैठक मे कई महत्पूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें मुख्यतः 2027 विधान सभा चुनाव और संगठन विस्तार से संबंधित था.
प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटें चिन्हित करने का पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी. जदयू ने 2022 का विधानसभा चुनाव 27 सीटों पर लड़ा था. उन्होंने संगठन विस्तार पर भी महत्पूर्ण दिशा निर्देश दिए. सदस्यता अभियान में गति लाने के लिए मंडल और सभी जिलाध्यक्षों को सक्रिय होने के लिए कहा. बैठक में बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की खुशी में मिठाई का वितरण किया गया. शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शुभकामनाएं दी गईं. बैठक मे प्रदेश पदाधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए.
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष कल्प नाथ वर्मा, ममता सिंह, महासचिव सुभाष पाठक, भैया हरि शंकर, अभिषेक कुमार राय, अभिषेक चौधरी, संजय कुमार, प्रदेश प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह, अधिवक्ता दिवाकर सिंह, कोषाध्यक्ष अमर सिंह कटियार, कार्यालय प्रभारी ओम प्रकाश वर्मा, मीडिया प्रभारी मनीष नंदन, प्रदेश सचिव अतुल प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह यादव, अजय चौधरी, विजय सिंह, नासिर खान, कार्यकारिणी सदस्य एचएन सिंह, डॉ. जितेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष सर्वेश राय भदोही, भीमसेन, मथुरा,अनिल सिंह गाजियाबाद, धीरेन्द्र गाजीपुर अतुल प्रताप सोनभद्र, सैयद जुहैब रिजवी शाहजहांपुर, राजेश चौधरी बस्ती आदि उपस्थित थे. दलित प्रकोष्ठ से संजय धनगर, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ से ओम प्रकाश उपाध्याय, इंद्र प्रकाश बौद्ध, सीता रानी, तारावती, अमान, नदीम, नईम, फूल चंद्र आर्या, दिलीप गुप्ता, विजय कुमार कुशवाहा, नरेश कुमार, गीता और डॉ सरबौध यादव मौजूद रहे.
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