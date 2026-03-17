35.14 करोड़ में नीलाम हुआ हिमाचल का ये स्टेट एंट्री टैक्स बैरियर, पंजाब की कंपनी करेगी संचालन
रिजर्व मनी से 13.14 करोड़ से अधिक में परवाणू टोल की नीलामी हुई है. इससे सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 8:07 AM IST
कसौली: कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर हिमाचल की सीमा पर स्थापित परवाणू टोल की नीलीमी हो गई है. टोल की नीलामी सरकार की ओर से तय रिजर्व मनी से अधिक दामों पर हुई है. ये टोल रिजर्व मनी से 13.14 करोड़ रुपये अधिक में नीलाम हुआ. अब एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक बठिंडा पंजाब की मेसर्स रोहित कुमार कंपनी टोल की वसूली करेगी.
वर्ष 2025-26 में 21,13,00,113 रुपये में टोल की नीलामी हुई थी. इस कारण वित्त वर्ष 2026-27 में विभाग की ओर से 22,38,16,021 रुपये रिजर्व अमाउंट रखा गया था. इस दौरान सात ठेकेदारों ने नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया. नीलामी के दौरान 35,14,16,021 रुपये की ठेकेदार ने बोली लगाई. इस प्रकार ये टोल रिजर्व मनी से 13 करोड़ से अधिक में नीलाम हुआ. सोलन सर्कल के सहायक आयुक्त कराधान मनोज कुमार ने बताया कि 'हिमाचल के प्रवेशद्वार परवाणू टोल की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है. इस बार रिजर्व मनी से अधिक रुपये में टोल नीलाम हुआ है.'
नीलामी राशि बढ़ने से सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. इस बोली से परवाणू यूनिट के तीन प्रदेश द्वार पर लगे टोल, जिसमें परवाणू मुख्य टोल बैरियर, सेक्टर-चार परवाणू और टिपरा बाईपास शामिल है. इन सभी पर बाहरी राज्यों से आने वाले टोल की वसूली की होगी. परवाणू हिमाचल का प्रवेश द्वार होने के कारण एंट्री गेट पर टोल गेट लगाया गया है. इस टोल को अब फास्टैग से भी जोड़ा गया है, ताकि वाहन चालक कम समय में यहां से निकल सकें. इससे पहले मैनुअल टोल राशि वसूल की जाती थी. इस कारण वीकेंड और छुट्टियों में कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगती थी.
185 करोड़ जुटाने का लक्ष्य
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष राज्य के टोल बैरियरों की नीलामी के जरिए 185 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया था. बद्दी का रिजर्व प्राइस 48.66 करोड़ रुपये, शिमला जिले के कुड्डू बैरियर का रिजर्व प्राइस 46.77 लाख रुपये, मेहतपुर-गगरेट का 36.72 करोड़, परवाणू बैरियर का 22.48 करोड़ रुपये, सिरमौर जिले के चार बैरियरों के लिए कुल 33.94 करोड़ रुपये, बिलासपुर बैरियर के लिए 25.67 करोड़ रुपये और नूरपुर के दो बैरियरों के लिए 17.05 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस तय किया था.
एंट्री फीस में भी बढ़ोतरी
इसके साथ ही राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगने वाली एंट्री फीस में 30 रुपये से लेकर 230 रुपये तक बढ़ा दी है. नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी. नई दरों के कारण पर्यटकों वाहनों के साथ परिवहन और माल ढुलाई की लागत भी बढ़ सकती है.
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