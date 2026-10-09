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यूपी; राज्य कर्मचारियों को मिलेगा एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर, MoU साइन

प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : नवरात्र शुरू होने से पूर्व योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का तोहफा दिया है. इसके तहत पात्र राज्य कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध होगा. इससे आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारी और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.





सरकार ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के कल्याण और उनके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है. मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और एक्सिस बैंक के बीच एक एमओयू किया गया है. एमओयू के तहत प्रदेश के राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार सैलरी अकाउंट के साथ कई अतिरिक्त सुरक्षात्मक और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.