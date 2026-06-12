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RGHS निजीकरण बर्दाश्त नहीं: कर्मचारी महासंघ ने चित्तौड़गढ़ में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

पंचायत समिति के सभागार में शुक्रवार को बैठक लेते संघ के प्रदेश अध्यक्ष ( ETV Bharat Chittorgarh )