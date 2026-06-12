RGHS निजीकरण बर्दाश्त नहीं: कर्मचारी महासंघ ने चित्तौड़गढ़ में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने RGHS निजीकरण और कर्मचारी समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी तेज कर दी है.
Published : June 12, 2026 at 5:44 PM IST
चित्तौड़गढ़: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की कर्मचारी जागृति यात्रा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची. संघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कर्मचारियों संघ के पदाधिकारियों की बैठक लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन की अपील की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में सरकार RGHS को निजीकरण की ओर ले जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कर्मचारियों के पैसे काटे जा रहे हैं और कर्मचारी परेशान हो रहे हैं. इससे पहले बैठक में राठौड़ ने आगामी दिनों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर एकजुट होने का आव्हान किया.
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्रसिंह राठौड़ ने कहा कि सुविधाएं बदहाल हो रही हैं, कर्मचारियों के पैसे काटे जा रहे हैं. RGHS की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि "जब हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने एक ही स्पष्ट जवाब दिया कि हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं. हमने स्पष्ट किया कि RGHS को निजीकरण में दिया तो राजस्थान का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा. इस बात को लेकर हम प्रत्येक कर्मचारी के पास जाएंगे. सरकार को हम कह रहे हैं कि सरकार समय रहते वार्ता कर समाधान निकाले."
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आंदोलन की दी चेतावनी: राठौड़ ने बताया कि जागृति यात्रा निकालने का उद्देश्य सभी जिलों में जाकर कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, वे सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांगें कई बार सरकार को दी जा चुकी हैं. इसके बावजूद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया. उन्होंने बताया कि दूसरी बार वो जिलों से कर्मचारियों की समस्याओं को एकत्रित कर रहे हैं और फिर जयपुर में विशाल प्रदर्शन करेंगे. इसके लिए पहले हर जिले में समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिलवाएंगे, फिर अगर सरकार नहीं सुनती है, तो जयपुर में आंदोलन किया जाएगा.
राठौड़ ने बताया कि संघ की मुख्य मांगें वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, सेवा नियमों में संशोधन, चयनित वेतनमान आदि हैं. साथ ही जितने भी संविदा ठेका कर्मचारी हैं उन्हें नियमित करने की मांग है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में घोषणाएं तो कर दीं. आंगनबाड़ी सहित अन्य संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 2 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आज तक आदेश जारी नहीं हुआ. बैठक में कर्मचारी महासंघ के रतन गुर्जर, रमेश मीणा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे.
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