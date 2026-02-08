ETV Bharat / state

18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

देहरादून: विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया. इस दौरान परिषद से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने मांगों के संदर्भ में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है. राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि अपनी 18 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर उन्होंने धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है.

देहरादून में मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लामबंद हो गया है. कर्मचारियों ने मांगों को लेकर देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रदर्शन कर विरोध जताया. इस दौरान राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में पूरे सेवाकाल में तीन पदोन्नति प्राप्त न कर सकने वाले कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा देने के बाद एसीपी के तहत पदोन्नति वेतनमान दिए जाने की मांग उठाई जा रही है.

लेकिन सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है. इसके अलावा गोल्डन कार्ड के तहत ओपीडी में जन औषधि केन्द्रों से कैशलेस दवा और सुपर स्पेशलिस्ट रजिस्टर्ड अस्पतालों में कैशलेस जांच की सुविधा की मांग भी पूरी नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों की कुल सेवा 10 साल से अधिक हो चुकी है, उन्हें पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिया जाना चाहिए, इसी तरह वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रुपये की बढ़ोतरी की मांग परिषद की ओर से लगातार की जा रही है.