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हिमाचल में नवीकरणीय ऊर्जा को बड़ा बढ़ावा, सौर, बायोमास, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए नए नियम लागू

हिमाचल में ग्रीन एनर्जी सेक्टर नई मजबूती देने की तैयारी ( @Canva )