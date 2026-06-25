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हिमाचल में नवीकरणीय ऊर्जा को बड़ा बढ़ावा, सौर, बायोमास, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए नए नियम लागू

नई व्यवस्था से परियोजना डेवलपर्स, निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और बिजली उत्पादक कंपनियों को लॉन्ग टर्म स्कीम बनाने में आसानी होगी.

Himachal Renewable Energy Projects
हिमाचल में ग्रीन एनर्जी सेक्टर नई मजबूती देने की तैयारी (@Canva)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 1:27 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (HPERC) ने वर्ष 2017 के नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए आठवां संशोधन विनियम, 2026 अधिसूचित कर दिया है. आयोग की ओर से जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य बदलती तकनीकों, नई ऊर्जा परियोजनाओं और निवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक बनाना है. इस नए संशोधन के तहत पहली बार बायोमास गैसीफिकेशन, नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा भंडारण (स्टोरेज) आधारित परियोजनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. इसके साथ ही विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की उपयोगी आयु (Useful Life) को भी पुनः निर्धारित किया गया है, जिससे परियोजना डेवलपर्स, निवेशकों और बिजली उपभोक्ताओं के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना आसान होगा.

संशोधित नियम इस दिन से होंगे लागू

यह संशोधन राज्य में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को आकर्षित करने, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हिमाचल पहले से ही जल विद्युत और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं वाला राज्य माना जाता है. ऐसे में नए नियमों के लागू होने से हरित ऊर्जा क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए रास्ता और अधिक सुगम होने की उम्मीद है. आयोग की अधिसूचना के अनुसार ये संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे.

Himachal Wind projects
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (Notification)

क्या हैं नए संशोधन के प्रमुख बिंदु?

बायोमास की नई परिभाषा जोड़ी गई: आयोग ने नियमों में ‘बायोमास’ की विस्तृत परिभाषा शामिल की है. इसके अंतर्गत कृषि, बागवानी और वानिकी कार्यों से निकलने वाले अवशेष जैसे पराली, डंठल, पत्तियां, चीड़ की सूइयां, भूसी, छिलके तथा अन्य जैविक अपशिष्ट को शामिल किया गया है. इससे राज्य में कृषि एवं वन अपशिष्ट के बेहतर उपयोग का मार्ग खुलेगा.

Himachal Wind projects
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (Notification)

बायोमास गैसीफिकेशन को मिली पहचान: नियमों में ‘बायोमास गैसीफिकेशन’ को भी परिभाषित किया गया है. यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बायोमास के आंशिक दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसें तैयार की जाती हैं. इन गैसों का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है.

परियोजनाओं की उपयोगी आयु तय

  • पवन ऊर्जा परियोजना– 25 वर्ष
  • रैंकिन साइकिल तकनीक आधारित बायोमास परियोजना – 25 वर्ष
  • गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित को-जनरेशन परियोजना – 25 वर्ष
  • लघु जल विद्युत परियोजना – 40 वर्ष
  • नगर ठोस अपशिष्ट/रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल आधारित परियोजना – 20 वर्ष
  • सोलर पीवी, फ्लोटिंग सोलर एवं सोलर थर्मल परियोजना – 25 वर्ष
  • बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजना – 25 वर्ष
  • बायोगैस आधारित परियोजना – 25 वर्ष

हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा

नए नियमों में नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी प्रावधान जोड़ा गया है. ऐसी परियोजनाओं की उपयोगी आयु उन सभी तकनीकों में से न्यूनतम अवधि के आधार पर तय की जाएगी, जो हाइब्रिड सिस्टम में शामिल होंगी. वहीं, ऊर्जा भंडारण (स्टोरेज) से जुड़ी परियोजनाओं की उपयोगी आयु उस मूल परियोजना के बराबर मानी जाएगी, मानो उसमें स्टोरेज शामिल न हो. इससे भविष्य में बैटरी स्टोरेज और अन्य ऊर्जा भंडारण तकनीकों के विकास को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है.

प्रदेश को होगा ये लाभ

नए नियमों से न केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, बल्कि कृषि और वन क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा. इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को मजबूती मिलेगी सके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन घटाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी.

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