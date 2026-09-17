ETV Bharat / state

नवा रायपुर में विधानसभा भवन की भव्यता से रूबरू हुए देशभर के राज्य निर्वाचन आयुक्त और अधिकारी, वास्तुकला और डिजाइन की सराहना

32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल निर्वाचन अधिकारियों ने किया नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण

state Election Commissioners visit new Vidhan Sabha raipur
कई राज्यों के निर्वाचन आयुक्त और अधिकारी नवा रायपुर में विधानसभा भवन भ्रमण के लिए पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: 32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होने देश के कई राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं. सभी ने गुरुवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण किया. विधानसभा परिसर पहुंचने पर अधिकारियों का स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने विधानसभा भवन की भव्यता, सदन की वास्तुकला और आधुनिक डिजाइन को करीब से देखा और इसकी जमकर सराहना की.

state Election Commissioners visit new Vidhan Sabha raipur
नवा रायपुर में विधानसभा भवन की भव्यता से रूबरू हुए देशभर के राज्य निर्वाचन अधिकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधानसभा सचिव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत

सम्मेलन में शामिल राज्य निर्वाचन आयुक्तों, सचिवों एवं अधिकारियों के विधानसभा परिसर पहुंचने पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा समेत अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. स्वागत के बाद नए विधानसभा भवन की अलग-अलग विशेषताओं की जानकारी दी गई. उन्होंने भवन के अलग-अलग हिस्सों का अवलोकन करते हुए इसकी संरचना और कार्यप्रणाली को समझा.

state Election Commissioners visit new Vidhan Sabha raipur
विधानसभा सचिव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आधुनिक डिजाइन और वास्तुकला ने किया प्रभावित

भ्रमण के दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेक्षागृह एवं सचिवालय भवन का जायजा लिया. उन्होंने सदन की बैठक व्यवस्था, वास्तुशिल्पीय स्वरूप और भवन डिजाइन को देखा. विधानसभा की स्थापत्य कला और डिजाइन की विशेषताओं की सराहना की गई. नवीन विधानसभा भवन की वास्तुकला और डिजाइन भ्रमण पर पहुंचे अधिकारियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा. अधिकारियों ने इसकी स्थापत्य विशेषताओं की प्रशंसा की.

state Election Commissioners visit new Vidhan Sabha raipur
वास्तुकला और डिजाइन की सराहना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
state Election Commissioners visit new Vidhan Sabha raipur
भ्रमण के दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेक्षागृह एवं सचिवालय भवन का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे निर्वाचन अधिकारी

32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कई राज्यों से अधिकारी पहुंचे हैं. विधानसभा भ्रमण के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं अधिकारी उपस्थित रहे.

state Election Commissioners visit new Vidhan Sabha raipur
32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कई राज्यों से अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देशभर से आए निर्वाचन अधिकारियों का नवीन विधानसभा भवन का यह भ्रमण सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण अवसर रहा, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा की वास्तुकला, आधुनिक संरचना और कार्यप्रणाली को नजदीक से जाना.

नवा रायपुर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ, राज्यपाल ने किया ईयर बुक का विमोचन
दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका में 20 वार्डों का आरक्षण तय, कई सीनियर पार्षदों के वार्ड महिला आरक्षित
श्रमिक महासम्मेलन : सीएम विष्णुदेव साय ने की श्रमिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं, पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने का आह्वान

TAGGED:

ELECTION COMMISSIONERS VISIT RAIPUR
VIDHAN SABHA BUILDING NAVA RAIPUR
विधानसभा भवन का जायजा
राज्य निर्वाचन आयुक्त
ELECTION COMMISSIONERS CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.