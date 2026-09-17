नवा रायपुर में विधानसभा भवन की भव्यता से रूबरू हुए देशभर के राज्य निर्वाचन आयुक्त और अधिकारी, वास्तुकला और डिजाइन की सराहना
32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल निर्वाचन अधिकारियों ने किया नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2026 at 7:13 PM IST
रायपुर: 32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होने देश के कई राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं. सभी ने गुरुवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित नवीन विधानसभा भवन का भ्रमण किया. विधानसभा परिसर पहुंचने पर अधिकारियों का स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने विधानसभा भवन की भव्यता, सदन की वास्तुकला और आधुनिक डिजाइन को करीब से देखा और इसकी जमकर सराहना की.
विधानसभा सचिव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत
सम्मेलन में शामिल राज्य निर्वाचन आयुक्तों, सचिवों एवं अधिकारियों के विधानसभा परिसर पहुंचने पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा समेत अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. स्वागत के बाद नए विधानसभा भवन की अलग-अलग विशेषताओं की जानकारी दी गई. उन्होंने भवन के अलग-अलग हिस्सों का अवलोकन करते हुए इसकी संरचना और कार्यप्रणाली को समझा.
आधुनिक डिजाइन और वास्तुकला ने किया प्रभावित
भ्रमण के दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेक्षागृह एवं सचिवालय भवन का जायजा लिया. उन्होंने सदन की बैठक व्यवस्था, वास्तुशिल्पीय स्वरूप और भवन डिजाइन को देखा. विधानसभा की स्थापत्य कला और डिजाइन की विशेषताओं की सराहना की गई. नवीन विधानसभा भवन की वास्तुकला और डिजाइन भ्रमण पर पहुंचे अधिकारियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा. अधिकारियों ने इसकी स्थापत्य विशेषताओं की प्रशंसा की.
देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे निर्वाचन अधिकारी
32वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कई राज्यों से अधिकारी पहुंचे हैं. विधानसभा भ्रमण के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं अधिकारी उपस्थित रहे.
देशभर से आए निर्वाचन अधिकारियों का नवीन विधानसभा भवन का यह भ्रमण सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण अवसर रहा, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा की वास्तुकला, आधुनिक संरचना और कार्यप्रणाली को नजदीक से जाना.