नगर निकाय चुनावः राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हो शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव

झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने जिला स्तारीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं.

बैठक करतीं राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
रांची: नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है. शुक्रवार को राज्यभर के सभी 48 नगर निकायों के निर्वाची पदाधिकारी और सह निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई. आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव के हर विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाची पदाधिकारी और सह निर्वाचन प्रभारी की भूमिका अहम हो जाती है.

चुनाव के दौरान नियम संगत कार्य करें पदाधिकारी: राज्य चुनाव आयुक्त

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नामांकन के वक्त प्रत्याशियों के द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म और चुनाव चिन्ह आवंटन के समय निर्वाचन पदाधिकारी की अहम भूमिका होती है. जिसे बड़े ही सतर्कता के साथ निभानी चाहिए. उन्होंने निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों को सलाह दी. साथ ही कहा कि आयोग के द्वारा जारी निर्वाचन पुस्तिका का अध्ययन जरूर कर लें. क्योंकि उसी के अनुरूप निकाय चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाएगा. छोटी-छोटी बातों से कई बार विवाद बढ़ जाता है, इसलिए नियम संगत चुनाव के दौरान कार्य करें.

जानकारी देते राज्य निर्वाचन आयुक्त और सचिव (ईटीवी भारत)

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो चुनाव: राज्य निर्वाचन आयुक्त

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों पर होगी. इसके लिए पूरी सतर्कता के साथ निर्वाचन के दौरान काम करने की आवश्यकता है. अलका तिवारी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काउंटिंग होती है, जो अच्छे ढंग से और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इस पर जरूर ध्यान रखने की जरूरत है. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों पर पदाधिकारियों को पूरी तरह से नजर रखने का निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हर हाल में चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारी रखी जाए.

बैठक में मौजूद पदाधिकारीगण (ईटीवी भारत)

चुनाव तैयारी पर सभी पदाधिकारियों ने संतोष जताया: निर्वाचन आयोग के सचिव

उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी. इसका पालन कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. इसके अनुपालन की जिम्मेदारी सभी पदाधिकारियों पर होगी. इस मौके पर निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने चुनाव कार्य की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को चुनाव पूर्व उन्हें दी गई जिम्मेदारी से अवगत कराया गया है. आवश्यकता पड़ने पर आने वाले समय में वीडियो कॉफ्रेसिंग से भी निर्देशित किया जायेगा.

संपादक की पसंद

