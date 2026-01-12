ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर हलचल तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस दिन बुलाई बैठक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने 20 जनवरी को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसे चुनावी तैयारियों की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है.

इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज और सचिव शहरी विकास विभाग को भी आमंत्रित किया गया है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जारी आदेशों पर विस्तृत चर्चा करना है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की खंडपीठ ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं. अदालत के इस आदेश के बाद प्रशासन पर समयबद्ध और कानूनी रूप से चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है.

इस बैठक में चुनाव कार्यक्रम, आरक्षण व्यवस्था, मतदाता सूची और संभावित कानूनी अड़चनों जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पंचायतीराज चुनावों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है और राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी.

इस बार चुने जाएंगे 30,317 जनप्रतिनिधि

हिमाचल प्रदेश में अभी तक की स्थिति के मुताबिक इस बार पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधियों की संख्या घटेगी. वर्ष 2021 कई पंचायतों को नगर पंचायत में मिलाया गया है, इसलिए प्रदेश में अभी तक के मुताबिक पंचायतों की संख्या घट कर 3577 हो गई हैं. इस तरह से प्रदेश में पड़ने वाली इन पंचायतों में 3577 प्रधान और 3577 ही उपप्रधान चुने जाएंगे.