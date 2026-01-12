हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर हलचल तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस दिन बुलाई बैठक

ETV Bharat / state

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

January 12, 2026

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने 20 जनवरी को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसे चुनावी तैयारियों की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है.

इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज और सचिव शहरी विकास विभाग को भी आमंत्रित किया गया है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जारी आदेशों पर विस्तृत चर्चा करना है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की खंडपीठ ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है. इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं. अदालत के इस आदेश के बाद प्रशासन पर समयबद्ध और कानूनी रूप से चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है.

इस बैठक में चुनाव कार्यक्रम, आरक्षण व्यवस्था, मतदाता सूची और संभावित कानूनी अड़चनों जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पंचायतीराज चुनावों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है और राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी.

इस बार चुने जाएंगे 30,317 जनप्रतिनिधि

हिमाचल प्रदेश में अभी तक की स्थिति के मुताबिक इस बार पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधियों की संख्या घटेगी. वर्ष 2021 कई पंचायतों को नगर पंचायत में मिलाया गया है, इसलिए प्रदेश में अभी तक के मुताबिक पंचायतों की संख्या घट कर 3577 हो गई हैं. इस तरह से प्रदेश में पड़ने वाली इन पंचायतों में 3577 प्रधान और 3577 ही उपप्रधान चुने जाएंगे.

इसी तरह से पंचायतों की संख्या कम होने से वार्ड मेंबरों की संख्या भी घट कर 21,147 रह गई है. वहीं, प्रदेश में 10 नए विकासखंड बनाए गए हैं, जिसके बाद विकासखंडों की संख्या 81 से बढ़कर 91 हो गई है, इसलिए इन विकासखंडों के तहत पड़ने वाली समितियों के लिए होने वाले चुनाव में कुल 1766 पंचायत समिति सदस्य चुने जाने हैं, इसके अलावा प्रदेश के जिला शिमला में डोडरा क्वार एक नया जिला परिषद वार्ड बनाया गया है. इससे इस बार चुनाव में 250 जिला परिषद सदस्य चुने जाने है. ऐसे में इन बदलाव से अबकी बार पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव में कुल 30,317 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे.

2021 में चुने गए थे 30,578 जनप्रतिनिधि

हिमाचल में वर्ष 2021 के पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक कुल 30,578 जनप्रतिनिधि चुने गए थे. इसमें कुल 3615 पंचायतों के लिए हुए चुनाव में 3615 प्रधान और 3615 ही उपप्रधान चुने गए थे. इसी तरह से इन पंचायतों के तहत कुल 21,403 वार्ड मेंबर चुने गए थे. इसके अलावा वर्ष 2021 के चुनाव 81 विकासखंडों के तहत पड़ने वाली पंचायत समितियों में 1696 पंचायत समिति सदस्य चुने गए थे.

वहीं, वर्ष 2021 पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव में 12 जिलों के तहत जिला परिषद वार्डों में 249 जिला परिषद सदस्य चुने गए थे. ऐसे में पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या 261 कम होगी.

