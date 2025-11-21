ETV Bharat / state

SIR : हल्का किया जाएगा बीएलओ का कार्यभार, निर्वाचन विभाग मुहैया कराएगा सहायक

वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR) का कार्य जारी है. इसमें राजस्थान अन्य राज्यों से 44 फीसदी आगे है. करीब ढाई करोड़ मतदाताओं को मैपिंग हो चुकी है. इधर, एसआईआर पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं. कांग्रेस SIR का काम कर रहे दो बीएलओ की मौत पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को घेर रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस के आरोपों को बौखलाहट करार दे रही है, लेकिन SIR की सियासी बयानबाजी के बीच कार्य दबाव के कारण आत्महत्या और हृदयाघात की शिकायतों ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी. कर्मचारी संगठनों और सियासी बयानबाजी के बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने कार्य अधिकता का दबाव झेल रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के सहयोग के लिए अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायकों (आईए) लगाने शुरू कर दिए. इसके अलावा निर्वाचन विभाग स्वयंसेवकों का भी सहयोग लेगा. नैरेटिव दो केस पर आधारित: राजस्थान में बीएलओ मुकेश जांगिड़ की आत्महत्या और सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ एसआईआर अभियान की धुरी हैं. उनकी हर परेशानी संज्ञान में आने के साथ को दूर की जा रही है. काम के दबाव के बीच हो रही इन घटनाओं के सवाल पर महाजन ने कहा कि यह जो नैरेटिव है दो केस के आधार पर निष्कर्ष निकलना ठीक नहीं है. अफेक्टेड फैमिलीज के लिए हमारी संवेदना है. हमारा प्रयास रहेगा कि बीएलओ को सशक्त करें और ज्यादा सुविधा दें. कोशिश करें कि बाकी बच्चे समय में ये बीएलओ फॉर्म भी भरे और इनका तनाव भी ना बढ़े. बीएलओ की मौत ड्यूटी मौत के मामले में विशेष सहायता के प्रावधान को लेकर महाजन ने कहा कि चुनाव के समय किसी कर्मचारी या अधिकारी के मौत होने पर आर्थिक सहायता के अलग से प्रावधान है. SIR के दौरान भी इस तरह की आर्थिक सहायता के लिए निर्वाचन आगे से मार्गदर्शन लिया जाएगा. राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)