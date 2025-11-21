ETV Bharat / state

SIR : हल्का किया जाएगा बीएलओ का कार्यभार, निर्वाचन विभाग मुहैया कराएगा सहायक

प्रदेश में दो बीएलओ की मौत के बाद हरकत में आया राज्य निर्वाचन विभाग.

Special Intensive Revision of Voter List
वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 2:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR) का कार्य जारी है. इसमें राजस्थान अन्य राज्यों से 44 फीसदी आगे है. करीब ढाई करोड़ मतदाताओं को मैपिंग हो चुकी है. इधर, एसआईआर पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं. कांग्रेस SIR का काम कर रहे दो बीएलओ की मौत पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को घेर रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस के आरोपों को बौखलाहट करार दे रही है, लेकिन SIR की सियासी बयानबाजी के बीच कार्य दबाव के कारण आत्महत्या और हृदयाघात की शिकायतों ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी. कर्मचारी संगठनों और सियासी बयानबाजी के बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने कार्य अधिकता का दबाव झेल रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के सहयोग के लिए अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायकों (आईए) लगाने शुरू कर दिए. इसके अलावा निर्वाचन विभाग स्वयंसेवकों का भी सहयोग लेगा.

नैरेटिव दो केस पर आधारित: राजस्थान में बीएलओ मुकेश जांगिड़ की आत्महत्या और सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ एसआईआर अभियान की धुरी हैं. उनकी हर परेशानी संज्ञान में आने के साथ को दूर की जा रही है. काम के दबाव के बीच हो रही इन घटनाओं के सवाल पर महाजन ने कहा कि यह जो नैरेटिव है दो केस के आधार पर निष्कर्ष निकलना ठीक नहीं है. अफेक्टेड फैमिलीज के लिए हमारी संवेदना है. हमारा प्रयास रहेगा कि बीएलओ को सशक्त करें और ज्यादा सुविधा दें. कोशिश करें कि बाकी बच्चे समय में ये बीएलओ फॉर्म भी भरे और इनका तनाव भी ना बढ़े. बीएलओ की मौत ड्यूटी मौत के मामले में विशेष सहायता के प्रावधान को लेकर महाजन ने कहा कि चुनाव के समय किसी कर्मचारी या अधिकारी के मौत होने पर आर्थिक सहायता के अलग से प्रावधान है. SIR के दौरान भी इस तरह की आर्थिक सहायता के लिए निर्वाचन आगे से मार्गदर्शन लिया जाएगा.

राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें: ड्यूटी से घर लौट रहे BLO पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार से गले पर वार कर किया घायल

अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायकों की नियुक्ति: महाजन ने कहा कि बीएलओ हमारे फुट सोल्जर हैं. इनकी वजह से ही 70 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग हो पाई और 2.50 करोड़ (44 प्रतिशत) फॉर्म अपलोड हो चुके हैं. प्रदेश में 78 बीएलओ शत-प्रतिशत कार्य कर चुके, उन्हें सम्मानित किया है. इनको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो विभाग तैयार है. वैसे हमने बीएलओ के सहयोग के लिए अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायकों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया. जरूरत के अनुसार निर्वाचन विभाग स्वयंसेवकों का भी सहयोग लेगा. अच्छी तादाद में इनफार्मेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किया. इसका मकसद ही यही है कि इनका जो वर्क लोड है, उसे थोड़ा स्कूत किया जाए. महाजन ने कहा कि SIR समय सारणी के अनुसार किया जाना है, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव है, लेकिन प्रदेश में बीएलओ काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं.

बीएलओ की असमय मौत की हो जांच: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एफआईआर के काम में लगे बीएलओ की असमय मौतों पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बीएलओ के आत्महत्या और दूसरे की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु के प्रारंभिक कारणों में कार्य दबाव सामने आया है. चुनाव आयोग और राज्य सरकार से सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की.

कांग्रेसी नेता घबरा गए-भाजपा: SIR को लेकर कांग्रेस के सवाल भाजपा ने खारिज किए. भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने अब ईवीएम को छोड़कर एसआईआर पर राग अलापना शुरू कर दिया. हार के बाद कांग्रेसी नेता घबरा गए हैं. उन्हें उनके बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों की चिंता सता रही है. एसआईआर से कांग्रेस को जो भय सता रहा है, वह नाम जोड़ने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के फर्जी वोटरों के नाम कटने का है. कांग्रेस को पहले एसआईआर को पढ़ना और समझना चाहिए. निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है.

TAGGED:

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026
CONGRESS ALLEGATIONS AGAINST SIR
MAPPING OF 70 PERCENT VOTERS
RAJASTHAN LEADS IN SIR
SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Train Rule : मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश

रोजाना एक कप कॉफी पीने से फैटी लिवर का खतरा हो सकता है कम, डॉक्टर से जानें कैसे?

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

हर तीसरी औरत ने झेला है जीवनकाल में सेक्शुअल वायलेंस, जानें क्या कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.