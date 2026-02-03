ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग गंभीर, इन जिलों के DC को नोटिस जारी करने की तैयारी

हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग गंभीर ( @HIMACHALPANCHAYATIRAJDEPARTMENT )