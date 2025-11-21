ETV Bharat / state

हिमाचल में वोटर लिस्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का सस्पेंशन रद्द, गलती मानने पर मिली राहत

राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 अधिकारियों को सस्पेंड किया था. इसमें 7 पंचायत सचिव, एक निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक पर वोटर लिस्ट के प्रारूप में लापरवाही बरतने के आरोप पर निलंबन की गाज गिरी थी. यह मामला मंडी और चंबा जिलों की कुछ ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ था. जहां राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बावजूद ग्राम सभा बैठक में 2025 का ड्राफ्ट वोटर-लिस्ट प्रारूप पेश न करके 2022 का पुराना प्रारूप दिखाया गया था.

शिमला: हिमाचल में वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार करने में बरती गई लापरवाही पर जिन 9 अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने सस्पेंड किया था, अब इन अधिकारियों की तरफ से गलती मानने और माफी मांगे जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नरमी बरतते हुए निलंबन को रद्द कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची (वोटर-लिस्ट) के ड्राफ्ट तैयार करने में कथित लापरवाही के आरोपों पर शुरू की गई कार्रवाई के बाद ये नरमी दिखाई है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने BDO भरमौर और BDO निहरी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों BDO को जारी किए गए कारण बताओं नोटिस को भी वापस ले लिया है. इन दोनों ही अधिकारियों को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई है. बता दें कि अक्टूबर महीने ने राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पंचायत निरीक्षक, एक पंचायत उप निरीक्षण सहित 7 पंचायत सचिव को वोटर लिस्ट प्रारूप में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया था. जिसके बाद इनका मुख्यालय संबंधित जिला पंचायत अधिकारी (DPO) ऑफिस में फिक्स किया गया था.

2022 का प्रारूप कर दिया तैयार

राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल लेता है, जिसके लिए फाइनल वोटर लिस्ट प्रारूप तैयार करने से पहले संबंधित वोटर लिस्ट प्रारूप को ग्राम सभा की बैठकों में रखा जाता है. जिसमें संबंधित पंचायत के लोग देखते हैं कि कहीं वोटर लिस्ट में कोई गलती तो नहीं रह गई है. वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति का नाम तो शामिल नहीं है. किसी व्यक्ति का नाम दूसरे वार्ड में तो शिफ्ट नहीं हुआ है. कहीं वोटर लिस्ट में दर्ज नाम में कोई गलती तो नहीं रह गई है. कोई नाम सूची में शामिल होने से रह तो नहीं गया है. इससे संबंधित प्रारूप को ग्राम सभा की बैठक में रखे जाने के बाद फिर वोटर लिस्ट का फाइनल प्रारूप तैयार होता है, लेकिन जब राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित ग्राम सभा में रखे जाने वाले वोटर लिस्ट प्रारूप को बदला तो ये सॉफ्टवेयर में 2022 का प्रारूप पाया गया. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने इस लापरवाही पर पंचायत निरीक्षक पंचायत उप निरीक्षक व 7 पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया था. वहीं, BDO निहरी और BDO भरमौर को कारण बताओं नोटिस जारी किया था. जो कि अब वापस ले लिया गया है.