झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक

झारखंड में राज्य निर्वाचन आयोग का दफ्तर. ( फोटो-ईटीवी भारत )