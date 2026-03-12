ETV Bharat / state

हिमाचल में शहरी निकायों के वार्ड डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी, 6 अप्रैल तक आरक्षण प्रक्रिया होगी पूरी

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची कुमार की ओर आदेश जारी किए गए हैं.

Himachal Pradesh State Election Commissioner Anil Kumar Khachi
हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 6:49 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के कुछ शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में वार्डों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना गुरुवार जारी कर दी है. इसके मुताबिक जिला शिमला के रोहड़ू नगर परिषद व नगर पंचायत नारकंडा, जिला ऊना की नगर निगम ऊना और जिला कांगड़ा की नई बनाई गई नगर पंचायत बीड़ में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी. इन चारों शहरी निकायों में नए शामिल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वार्डों की सीमाएं तय होंगी. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची कुमार की ओर आदेश जारी किए गए हैं.

ये है शेड्यूल

राज्य निर्वाचन आयोग ने चारों शहरी निकायों में डिलिमिटेशन को लेकर 12 मार्च को प्रारूप को जारी किया गया है, जिसमें अब सभी तरह की प्रकिया को 6 अप्रैल तक पूरा करना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाले लोग 19 मार्च तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. वहीं, 23 मार्च तक संबंधित डीसी को लोगों से प्राप्त हुए आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करना होगा.

Notification
परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना (Notification)

6 अप्रैल तक आरक्षण प्रक्रिया होगी पूरी

वहीं, अगर कोई डीसी के आदेशों से सहमत नहीं होता है तो इस स्थिति में लोग सात दिनों में संबंधित डिविजनल कमिश्नर के पास अपनी अपील कर सकते हैं, जिसका निपटारा डिविजनल कमिश्नर को 1 अप्रैल तक करना होगा. इसके बाद डीसी को 2 अप्रैल या इससे पहले वार्डों के अंतिम सीमांकन आदेश जारी करने होंगे. वहीं, इन शहरी निकायों में सीटों के आरक्षण को लेकर 6 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय अवधि में अगर कोई आपत्ति या अपील प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित डीसी सीधे अंतिम सीमांकन आदेश जारी कर आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाकर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे.

संपादक की पसंद

