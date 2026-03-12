ETV Bharat / state

हिमाचल में शहरी निकायों के वार्ड डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी, 6 अप्रैल तक आरक्षण प्रक्रिया होगी पूरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के कुछ शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में वार्डों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना गुरुवार जारी कर दी है. इसके मुताबिक जिला शिमला के रोहड़ू नगर परिषद व नगर पंचायत नारकंडा, जिला ऊना की नगर निगम ऊना और जिला कांगड़ा की नई बनाई गई नगर पंचायत बीड़ में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी. इन चारों शहरी निकायों में नए शामिल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वार्डों की सीमाएं तय होंगी. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची कुमार की ओर आदेश जारी किए गए हैं.

ये है शेड्यूल

राज्य निर्वाचन आयोग ने चारों शहरी निकायों में डिलिमिटेशन को लेकर 12 मार्च को प्रारूप को जारी किया गया है, जिसमें अब सभी तरह की प्रकिया को 6 अप्रैल तक पूरा करना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक इन शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाले लोग 19 मार्च तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. वहीं, 23 मार्च तक संबंधित डीसी को लोगों से प्राप्त हुए आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करना होगा.