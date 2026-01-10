हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए तैयार आयोग, अब सरकार के निर्णय का है इंतजार
हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट अपना फैसला दे चुका है. 30 अप्रैल तक सरकार को चुनाव संपन्न करवाने होंगे.
शिमला: हिमाचल में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव हर हाल में कराने के आदेश देते हुए अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों की जवाबदेही तय कर दी है. आयोग ने चुनाव कराने की सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं. मतदाता सूची से लेकर चुनाव आयोग ने 3 करोड़ बैलेट पेपर पहले की छाप कर तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन इन तैयारियों के बावजूद अभी चुनावी बिगुल नहीं बजा है, क्योंकि अंतिम फैसला अब भी सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने पर टिका है.
ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते निर्णय लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, या फिर देरी एक बार फिर सियासी बहस और कानूनी उलझनों को जन्म देगी. हाईकोर्ट की सख्ती के बीच अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि लोग अपने गांव की सरकार कब चुन सकेंगे.
पहले ही पूरी हो चुकी तैयारी
हिमाचल में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है. ऐसे में इस अवधि से पहले ही पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए़ थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेट एक्ट लागू कर पहले प्रदेश को आपदा से हुए नुकसान से उबरने का हवाला देते चुनाव को समय पर करने की बात कही थी. इसी बीच सरकार ने पंचायतों के सीमांकन और पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद तय हो गया कि हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया आगे खिसकना तय हो गया. इस बीच पंचायत चुनाव में देरी का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंच गया. प्रदेश हाईकोर्ट ने अब चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल से पूरा करने के आदेश जारी किए हैं.
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थीं. राज्य निर्वाचन आयोग को सिर्फ वोटर लिस्ट के पब्लिश, प्रिंट होने और रोस्टर जारी होने का इंतजार था. ये प्रक्रिया सरकार की तरफ से पूरी की जानी थी. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची का कहना है कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए अभी सरकार के फैसले का इंतजार है.
हाईकोर्ट के फैसले पर क्या बोले सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाईकोर्ट का फैसला आने पर कहा है कि 'हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर फैसला दिया है, किस कानून के तहत दिया है. हिमाचल में डिजास्टर एक्ट लगा है, अब इसका मतलब है कि इसके कोई मायने ही नहीं रह गए हैं? अच्छा होता कि इस बारे में सरकार को भी पूछा जाता. हम भी यही चाहते हैं कि अप्रैल-मई में चुनाव हो जाएं. हाईकोर्ट के फैसलों की कानूनी व्याख्या नहीं हो पा रही है. मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लागू होने के बाद कोई भी चीज घटित होती है तो सब चीजों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है. हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस तरह का फैसला आया है. इसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे.'
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय संसद के बनाए डिजास्टर एक्ट के मायने हैं कि नहीं? 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है हम सभी चीजों का अध्ययन करेंगे. हाईकोर्ट से डिजास्टर एक्ट की व्याख्या पूछेंगे.
फैसले का अध्ययन कर रही सरकार
इस पूरे मामले में सरकार की मंशा को लेकर राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) अनूप रतन ने कहा कि 'हाईकोर्ट के फैसले को सरकार के लिए 'झटका' बताना सही नहीं है. AG ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस फैसले का अध्ययन कर रही है और सरकार से चर्चा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं. फिलहाल सरकार किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती.'
