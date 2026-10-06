पंचायती राज चुनावः नामांकन में ना छोड़ें कोई कॉलम खाली, घर में टॉयलेट जरूरी...जानिए पूरे नियम कायदे
आयोग ने जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य के नामांकन के साथ दस्तावेजों की अनिवार्यता स्पष्ट की. संतान संबंधी जानकारी को छोड़कर सभी कॉलम भरने जरूरी.
Published : October 6, 2026 at 6:29 PM IST
जयपुर : राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर दस्तावेज संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए. आयोग ने पूर्व में जारी आदेश बदलते हुए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और उनकी अनिवार्यता स्पष्ट की. आयोग ने साफ किया कि नाम निर्देशन पत्र और उससे जुड़े घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र में संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकेगा. नामांकन के दौरान प्ररूप 4-क में सभी प्रविष्टियां भरना अनिवार्य होगा. इसी तरह प्ररूप 4-घ भी पूर्ण रूप से भरा जाना जरूरी है. इन दोनों में संतान संबंधी योग्यता से जुड़ी जानकारी अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि संबंधित प्रावधान हटा दिए गए. अन्य सभी कॉलम भरने होंगे. किसी भी कॉलम को खाली छोड़ने पर नामांकन फॉर्म खारिज किया जा सकेगा.
आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी देनी होगी : मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा से जारी आदेश के अनुसार, प्ररूप 4-घ में विचाराधीन आपराधिक मामलों से संबंधित बिंदु संख्या 1 और आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि से संबंधित बिंदु संख्या 2 की जानकारी देना अनिवार्य होगा. संतान संबंधी योग्यता से जुड़ा बिंदु संख्या 3 अब लागू नहीं होने के कारण उसमें सूचना देना जरूरी नहीं है. संपत्ति से संबंधित बिंदु संख्या 4 की जानकारी देनी होगी. आयोग ने स्पष्ट किया, बिंदु संख्या 1 और 2 में दी जानकारी अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता तय करने में उपयोगी होगी. बिंदु संख्या 3 और 4 में दी सूचना मतदाताओं की जानकारी के लिए होगी और इनके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित नहीं की जाएगी.
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50 रुपए के स्टाम्प पर देना होगा शपथ पत्र : नामांकन के साथ उपाबन्ध-1A के रूप में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. इसमें न्यायालय में लंबित मामलों, परिसंपत्तियों और देयताओं की जानकारी देनी होगी. शपथ पत्र 50 रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नाम निर्देशन पत्र के साथ देना होगा. शपथ पत्र को न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में नियुक्त शपथ कमिश्नर के साथ नोटेरी पब्लिक के समक्ष प्रमाणित कराना होगा. इसमें भी कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकेगा.
घर में स्वच्छ शौचालय की घोषणा जरूरी : आयोग ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (थ) के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय आवश्यक है. इसके लिए आयोग में निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नामांकन के साथ जमा करनी होगी. इस घोषणा पत्र को अधिकारी से प्रमाणित कराने की जरूरत नहीं होगी.
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नो-डयूज पर स्थिति की साफ: आयोग ने नो-ड्यूज प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट की. पंचायती राज संस्था से लगाया टैक्स या फीस बकाया है और संबंधित संस्था ने भुगतान के लिए नोटिस दिया तो नोटिस की तारीख से दो माह तक राशि जमा नहीं कराने पर अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा. नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले बकाया जमा कर रसीद अथवा नो-ड्यूज प्रमाण पेश कर दिया तो अभ्यर्थी अयोग्य नहीं होगा. पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था के सभापति या उपसभापति रहते राशि बकाया होने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत डिफॉल्टर सूची में नाम होने पर भी निर्योग्यता लागू होगी, लेकिन नामांकन से पहले बकाया जमा करने पर रसीद अथवा नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करके निर्योग्यता से बचा जा सकेगा. आयोग ने साफ किया कि जिन अभ्यर्थियों पर धारा 19 (झ) और 19 (ड) के तहत राशि बकाया नहीं है, उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.
आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड से नामांकन दाखिल करता है तो कलेक्टर या राज्य सरकार से अधिकृत अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. इन वर्गों का अभ्यर्थी सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ सकता है. सामान्य वार्ड से नामांकन दाखिल करते समय जमानत राशि में रियायत का दावा किया तो जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा. महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष अभ्यर्थी नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा.
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जमानत राशि 500 रुपए, आरक्षित को आधी राशि: जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 500 रुपए, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 250 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी. नामांकन के साथ राशि जमा करने की रसीद लगानी होगी. नामांकन के साथ अभ्यर्थी से सांख्यिकी सूचना का फॉर्म भी भरवाया जाएगा. आयोग ने स्पष्ट किया, सांख्यिकी सूचना का फॉर्म प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थियों से यह जानकारी यथासंभव भरवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनके संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सकें.
हाथ से लिखे नामांकन पत्र स्वीकार नहीं होंगे: आयोग ने नामांकन पत्र और संलग्न दस्तावेजों के प्रारूप को लेकर निर्देश दिए. प्ररूप 4-क, 4-घ, उपाबन्ध-1A और कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्रारूप जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराए हैं. अभ्यर्थियों को सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर, उपखंड अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध कराए निर्धारित प्रारूप का इस्तेमाल करना होगा. ये प्रारूप उपलब्ध नहीं हों तो फोटो कॉपी इस्तेमाल की जा सकेगी. इसके अलावा सभी आवश्यक प्रविष्टियों को यथारूप शामिल करते हुए टाइप प्रारूप भी स्वीकार किए जा सकेंगे. हालांकि हस्तलिखित नाम निर्देशन पत्र और हस्तलिखित संलग्न प्रपत्र या पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
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कमी मिलने पर पूर्ति का मौका, नहीं किया तो नामांकन अस्वीकार: आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए. नाम निर्देशन पत्र या उसके साथ लगाए घोषणा पत्र और शपथ पत्र में संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर कॉलम खाली मिलने पर रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को इस संबंध में मेमो जारी करेगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि पहले से प्रस्तुत शपथ पत्र में बाद में संशोधन विधि सम्मत नहीं होगा. किसी आक्षेप की पूर्ति के लिए अलग शपथ पत्र जरूरी है तो अभ्यर्थी को पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा. मेमो मिलने के बाद भी यदि अभ्यर्थी रिक्त कॉलम की पूर्ति नहीं करता या जहां अलग शपथ पत्र जरूरी है वहां प्रस्तुत नहीं किया तो नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जा सकेगा.
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