मतदान में पहचान की सख्ती: घूंघट-बुर्का हटाकर होगा महिला मतदाताओं का सत्यापन, आयोग ने जारी की गाइडलाइन
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है, पूर्व में जो नियम बने हैं उसी हिसाब से गाइडलाइन जारी की गई है.
Published : December 27, 2025 at 4:08 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं को घूंघट-बुर्के हटाकर सत्यापन कराना होगा. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की. इसके तहत मतदान के दौरान घूंघट-बुर्के हटाकर महिलाओं के चेहरे देखे जाएंगे. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ किया है कि मतदान केंद्र पर बुर्का या घूंघट में महिला के आने पर उसकी पहचान के लिए स्थानीय महिला कार्मिक की मदद ली जाए.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है, ये कोई नियम नहीं है. पूर्व में जो नियम बने हैं उसी हिसाब से गाइडलाइन जारी की गई है. निर्वाचन आयोग ने कलक्टरों को मतदान दल बनाने और उनमें महिलाओं, दिव्यांग और केंद्रीय कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं. अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी से अलग रखने को कहा गया है.
चुनाव में पारदर्शिता जरूरी : चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत मतदान के समय पहचान सत्यापन के लिए महिलाओं से आवश्यक होने पर घूंघट या बुर्का हटाकर चेहरा दिखाने को कहा जा सकता है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल पहचान की पुष्टि तक सीमित होगी और मतदाताओं की गरिमा, निजता और धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा.
आयोग के अनुसार, कई बार मतदान केंद्रों पर पहचान को लेकर संदेह की स्थिति बन जाती है. ऐसे मामलों में फर्जी मतदान की आशंका को रोकने के लिए पहचान सत्यापन जरूरी हो जाता है. नई गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि किसी महिला मतदाता की पहचान पर संदेह हो तो महिला मतदान कर्मी या महिला सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी में ही चेहरा दिखाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इस दौरान पुरुष कर्मियों को दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहेगी. मतदाताओं को असहज महसूस न हो इसके लिए मतदान केंद्रों पर अलग से व्यवस्था की जा सकती है, जैसे पर्दे के पीछे या निर्धारित स्थान पर पहचान की जांच. आयोग ने सभी राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को संवेदनशीलता और शिष्टाचार के साथ इस गाइडलाइन का पालन कराने का प्रशिक्षण दें.
एकसाथ चुनाव तो एक ही मतदान दल : मतदान दल में एक अधिकारी और चार सहायक मतदानकर्मी होंगे. जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव एक साथ होने पर सभी पदों का चुनाव एक ही मतदान दल को कराना होगा. आयोग ने सभी पंचायत समितियों में निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है. जल्द ही मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू की जाएगी. मतदान केन्द्र पर आपातस्थिति पैदा होने या पुर्नमतदान जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर 10 फीसदी मतदान दल रिजर्व ड्यूटी के लिए रखने को कहा गया है.
ये हुई गाइड लाइन जारी :
- प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी होगा.
- प्रत्येक मतदान बूथ के लिए 5 व्यक्तियों का एक मतदान दल होगा. मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगे.
- जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच का निर्वाचन एक साथ होने पर एक ही दल की ओर से उक्त चारों पदों के लिए मतदान कार्य संपन्न कराया जाएगा. पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की ओर से उस पंचायत के सभी मतदान दलों के लिए पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा.
- जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य एवं पंच/सरपंच का निर्वाचन अलग-अलग चरणों में होने पर जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य एवं पंच/सरपंच के लिए अलग-अलग मतदान दलों को नियुक्त किया जाएगा. कार्मिकों का अभाव होने पर पूर्ववर्ती चरणों के लिए मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को पश्चात्वर्ती चरणों के लिए मतदान दलों में नियुक्त किया जा सकता है.
- जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से किसी पंचायत सर्किल के वार्डों की संख्या 20 से अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक अतिरिक्त 15 वार्डों के लिए उस पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किए गए मतदान अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा.
- रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से हटने की दशा में, उस पंचायत वृत्त के लिए नियुक्त किए गए मतदान अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत कर सकेगा.
- रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अधिकारी से उच्चतर पद का अधिकारी होगा. मतदान अधिकारी विधानसभा- लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समान स्तर का होगा. मतदान दलों के लिए मतदान अधिकारी जहां तक सम्भव हो राजपत्रित अधिकारियों को ही लगाया जाए, यदि राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरवाईजरी स्टाफ को भी मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है.
- मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में एक सहायक मतदान अधिकारी के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर का कार्मिक नियुक्त किया जाएगा.
- मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जाए जो उस पंचायत समिति का निवासी-पदस्थ हो, जिसके अंतर्गत वह मतदान केन्द्र-बूथ आता हो. पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों को अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान दलों में लगाया जा सकता है.
- मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों, कार्यालयों, संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की अद्यतन सूचियां तैयार की जाए. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के दृष्टिकोण से आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों, कार्यालयों, संस्थानों के अधिकारियों, कर्मचारियों को समुचित रूप से मिलाया जाकर (Mix-up) मतदान दलों में नियुक्त किया जाए.
- रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रथम प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी और एक सहायक मतदान अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित तिथि को और द्वितीय प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल के समस्त सदस्यों को मतदान दल की रवानगी के दिन दिया जाएगा.
- मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद वेतनमान, स्तर के अनुरूप ही की जाए. चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ अधिकारी, कार्मिक के अधिनस्थ किसी वरिष्ठ अधिकारी, कार्मिक को नहीं लगाया जाए.
- किसी भी मतदान केन्द्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुर्नमतदान के लिए जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर आरक्षित मतदान दलों की संख्या 10% रखी जाए.
ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाए :
- केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक.
- ऐसे कार्मिक जो किसी उम्मीदवार से संबद्ध हों.
- अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक.
- यथा संभव दिव्यांग कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए.
- यथा संभव महिला कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए.
- पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं.