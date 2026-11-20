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यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर महिला विस्तारक उतारेगी भाजपा; आठ राज्यों से पहुंचीं 403 कार्यकर्ता, मतदाताओं से करेंगी संवाद

विश्वैश्वरैया प्रेक्षागृह में शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर महिला विस्तारकों को उतारकर घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी. इसके तहत आठ राज्यों से यूपी पहुंचीं 403 महिला विस्तारक विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर महिलाओं, आमजन और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगी. इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के साथ महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर रहेगा.



लखनऊ के विश्वैश्वरैया प्रेक्षागृह में शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवासी बैठक एवं महिला विस्तारक की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉ. मेधा कुलकर्णी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा शामिल हुई. कार्यशाला में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र से आईं 403 महिला विस्तारकों ने हिस्सा लिया.