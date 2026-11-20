यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर महिला विस्तारक उतारेगी भाजपा; आठ राज्यों से पहुंचीं 403 कार्यकर्ता, मतदाताओं से करेंगी संवाद
विश्वैश्वरैया प्रेक्षागृह में शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवासी बैठक एवं महिला विस्तारक की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:41 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर महिला विस्तारकों को उतारकर घर-घर संपर्क अभियान चलाएगी. इसके तहत आठ राज्यों से यूपी पहुंचीं 403 महिला विस्तारक विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर महिलाओं, आमजन और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगी. इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के साथ महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर रहेगा.
लखनऊ के विश्वैश्वरैया प्रेक्षागृह में शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवासी बैठक एवं महिला विस्तारक की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉ. मेधा कुलकर्णी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा शामिल हुई. कार्यशाला में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र से आईं 403 महिला विस्तारकों ने हिस्सा लिया.
कार्यशाला की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ हुई. उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.
राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि महिला विस्तारकों को प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रवास कर व्यापक जनसंपर्क अभियान को गति देनी है. उन्हें घर-घर पहुंचकर आमजन और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करना होगा. केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के साथ महिलाओं को संगठन से जोड़ना है. बूथ स्तर तक भाजपा की पहुंच और प्रभाव मजबूत करने में महिला विस्तारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक तैयारी नहीं, बल्कि संगठन की सामूहिक शक्ति, जनविश्वास और जनसंपर्क का व्यापक अभियान है. इसमें महिला शक्ति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी.
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा में महिलाएं केवल कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पार्टी की स्टार प्रचारक हैं. मातृशक्ति के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें भाजपा की विचारधारा और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ना है.
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश भयमुक्त हुआ है और मां, बहन व बेटियां सुरक्षित हैं. महिला विस्तारकों को इसी संदेश के साथ महिलाओं के बीच पहुंचकर संवाद करना है.
प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिला विस्तारक अपने अनुभव और संगठनात्मक कौशल के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के विचारों और सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगी.
प्रदेश सह प्रभारी डॉ. मेधा कुलकर्णी ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन की मजबूत कड़ी बनेंगी. वहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि मातृशक्ति भाजपा की नीतियों, नेतृत्व और विकास के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के लिए तैयार है.
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने कहा कि संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और मातृशक्ति का संकल्प आगामी चुनाव में पार्टी की मजबूती का आधार बनेगा.
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