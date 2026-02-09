ETV Bharat / state

ऑनलाइन फ्रॉड केस में PNB और GPay को बड़ी राहत, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया था 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना

पंजाब नेशनल बैंक और गूगल पे पर फ्रॉड का आरोप, उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा- ग्राहक की लापरवाही से हुआ नुकसान

Punjab National Bank
पंजाब नेशनल बैंक (फोटो सोर्स- PNB Dehradun)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 6:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं. ऐसे ही एक मामले पर अहम फैसला देते हुए उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और गूगल पे (Google Pay) को बड़ी राहत दी है. कंज्यूमर आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि ऑनलाइन लेनदेन में हुई धोखाधड़ी ग्राहक की अपनी लापरवाही का नतीजा है, तो इसके लिए बैंक या डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, यह मामला हरिद्वार निवासी सचिन कुमार से जुड़ा है. उन्होंने नवंबर 2020 में अपने बैंक खाते से Google Pay के माध्यम से लेनदेन किया था. सचिन का आरोप था कि 26 नवंबर को उन्होंने 25 हजार रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया. इसके बावजूद उनके खाते से पैसे कट गए.

इसके बाद उन्हें कुछ संदिग्ध मैसेज मिले और अगले दो दिनों में उनके खाते से कई बार पैसे निकाले गए. इस तरह कुल 1 लाख 6 हजार 500 रुपए उनके खाते से डेबिट हो गए. घटना के बाद सचिन ने अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दायर किया.

जिला आयोग ने बैंक को दोषी मानते हुए पीड़ित को रकम लौटाने का आदेश दिया. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ बैंक ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दाखिल की. राज्य उपभोक्ता आयोग में हुई सुनवाई के दौरान यह अहम तथ्य सामने आया कि सभी ट्रांजेक्शन ग्राहक के अपने मोबाइल फोन से ही किए गए थे.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि 'मोबाइल फोन, ओटीपी, पासवर्ड और यूपीआई पिन की सुरक्षा पूरी तरह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होती है. यदि कोई व्यक्ति इन जानकारियों की सुरक्षा में चूक करता है तो इसके लिए बैंक या डिजिटल ऐप को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.'

PNB Zonal Officer Anupam
पंजाब नेशनल बैंक देहरादून के जोनल अधिकारी अनुपम (फोटो सोर्स- PNB Dehradun)

आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि Google Pay जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना सही यूपीआई पिन डाले कोई भी लेनदेन संभव नहीं है. ऐसे में ये माना जाएगा कि ट्रांजेक्शन ग्राहक की जानकारी में ही हुए. आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि वहां साक्ष्यों और तथ्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया.

"कंज्यूमर आयोग का यह फैसला डिजिटल लेनदेन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है. आयोग ने इस बात को अपने ऑर्डर में माना है कि तकनीक सुरक्षित है, लेकिन उसका सही और सतर्क इस्तेमाल करना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है."- अनुपम, जोनल अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक देहरादून

PNB बैंक के अधिकारी का कहना है कि बैंक की सभी सुरक्षा प्रणाली मजबूत है और डिजिटल इंडिया के दौर में जहां ऑनलाइन भुगतान आम हो चुका है. वहीं, यह फैसला उपभोक्ताओं को सावधान रहने की चेतावनी भी देता है. मोबाइल फोन की सुरक्षा, यूपीआई पिन की गोपनीयता और संदिग्ध कॉल या मैसेज से दूरी ही ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सबसे मजबूत तरीका है.

"पंजाब नेशनल बैंक देहरादून के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले का स्वागत करता है. यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित हैं और ग्राहक अपनी जानकारी खुद शेयर करने या अनजान थर्ड पार्टी के निर्देशों का पालन करने से होने वाले नुकसान के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. हम सुरक्षित बैंकिंग माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ग्राहकों से सतर्क रहने का आग्रह करते हैं."- पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CONSUMER COURT RELIEF FOR PNB BANK
STATE CONSUMER COMMISSION DEHRADUN
देहरादून गूगल पे फ्रॉड
पंजाब नेशनल बैंक
PUNJAB NATIONAL BANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.