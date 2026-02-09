ETV Bharat / state

ऑनलाइन फ्रॉड केस में PNB और GPay को बड़ी राहत, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया था 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना

देहरादून: डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं. ऐसे ही एक मामले पर अहम फैसला देते हुए उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और गूगल पे (Google Pay) को बड़ी राहत दी है. कंज्यूमर आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि ऑनलाइन लेनदेन में हुई धोखाधड़ी ग्राहक की अपनी लापरवाही का नतीजा है, तो इसके लिए बैंक या डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, यह मामला हरिद्वार निवासी सचिन कुमार से जुड़ा है. उन्होंने नवंबर 2020 में अपने बैंक खाते से Google Pay के माध्यम से लेनदेन किया था. सचिन का आरोप था कि 26 नवंबर को उन्होंने 25 हजार रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया. इसके बावजूद उनके खाते से पैसे कट गए.

इसके बाद उन्हें कुछ संदिग्ध मैसेज मिले और अगले दो दिनों में उनके खाते से कई बार पैसे निकाले गए. इस तरह कुल 1 लाख 6 हजार 500 रुपए उनके खाते से डेबिट हो गए. घटना के बाद सचिन ने अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दायर किया.

जिला आयोग ने बैंक को दोषी मानते हुए पीड़ित को रकम लौटाने का आदेश दिया. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ बैंक ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दाखिल की. राज्य उपभोक्ता आयोग में हुई सुनवाई के दौरान यह अहम तथ्य सामने आया कि सभी ट्रांजेक्शन ग्राहक के अपने मोबाइल फोन से ही किए गए थे.