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अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर यूं साधा निशाना

सारिका चौधरी ने कहा कि प्रदर्शनकारी युवा बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर रहे थे.

Sarika Choudhary
सारिका चौधरी (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 3:26 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में तीन दिन पहले आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर एक्शन लिया गया. अब इस मामले को लेकर कांग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है.

सारिका चौधरी ने एक वीडियो बयान जारी कर इस मामले में अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं ने बिजली, पानी, सड़क के मुद्दों को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को काले झंडे दिखाए थे. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है. लेकिन बीजेपी ने इस मामले को ना केवल पर्सनल लिया, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुचामन तहसीलदार का तबादला किया. उसके बाद जिला एसपी का तबादला कर दिया गया. अब कुचामन थानाधिकारी का निलंबन कर दिया गया. यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है.

सारिका चौधरी ने सरकार को घेरा... (ETV Bharat Kuchaman City)

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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को कुचलने में जुटी है. इसीलिए अधिकारियों पर नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. यही नहीं विरोध जताने वाले युवाओं को भी जेल भेज दिया गया. सारिका चौधरी ने कहा कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि युवाओं को जेल भेजा जा रहा है. वहीं पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को भी भयभीत किया जा रहा है.

पढ़ें: मदन राठौड़ को RLP कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले- ये ओछी मानसिकता

उन्होंने कहा कि विरोध जताने वाले युवा अपराधी नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाये तो कोई गलत बात नहीं की, बल्कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. उन्होंने कहा कि इस भाजपा राज में विरोध प्रदर्शन करना या अपनी बात रखना जुर्म या कोई अपराध बन गया है. प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं के ऊपर यह सरकार चाबुक चला रही है.

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