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बाढ़ की भयावह स्थिति को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मुआवजा देने की मांग

आराधना मिश्रा ने सीएम योगी को लिखा पत्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने सीएम योगी को पत्र लिखा है. बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान को लेकर किसानों को उचित मुआवजा और बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है.