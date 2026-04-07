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नूंह मंडी पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, बोले 'किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं, सरकार की नीतियां किसान विरोधी'

नूंह मंडी पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ( Etv Bharat )

नूंहः हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मंगलवार को नूंह जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तावडू और नूंह अनाज मंडियों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों से सीधे संवाद कर फसल खरीद से जुड़ी समस्याओं को सुना. उनके साथ विधायक आफताब अहमद, जिला अध्यक्ष शाहिद खान सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. सरकारी नमी माप मशीन में गड़बड़ीः तावडू अनाज मंडी में निरीक्षण के दौरान किसानों ने फसल की नमी जांच को लेकर गंभीर शिकायतें उठाईं. किसानों का कहना था कि "सरकारी खरीद एजेंसी की मशीन और व्यापारियों की मशीन में नमी के आंकड़ों में बड़ा अंतर आ रहा है. मौके पर ही दो अलग-अलग मशीनों से जांच कराई गई, जिसमें सरकारी मशीन ने लगभग 14 प्रतिशत नमी दिखाई, जबकि व्यापारियों की मशीन में यह करीब 9 प्रतिशत पाई गई." इस अंतर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए इसे किसानों के साथ अन्याय बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार जानबूझकर ऐसी शर्तें लगा रही है जिससे किसानों की फसल खरीदी न जाए और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सरकार की नीतियां को किसान विरोधी बताया (Etv Bharat) नमी के नाम पर किसानों को परेशान कर रही है सरकारः उन्होंने कहा कि "नमी के नाम पर किसानों को परेशान करना और फसल खरीद में अड़चन डालना सरकार की गलत नीति को दर्शाता है." उन्होंने यह भी कहा कि "मौजूदा व्यवस्था में गेट पास, वाहन पंजीकरण, ओटीपी और बायोमेट्रिक जैसी प्रक्रियाएं किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी जमीन महिलाओं के नाम पर है या जो शारीरिक रूप से मंडी तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं."