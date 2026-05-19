SIR पर सियासत: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, कह दी ये बड़ी बात
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने SIR को लेकर पार्टी की तैयारी पर जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की.
Published : May 19, 2026 at 3:58 PM IST
रांचीः चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण आगामी 30 जून से प्रारंभ किए जाने की घोषणा के बाद सियासत शुरू हो गई है. प्रदेश कांग्रेस ने जहां एक तरफ इसका स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर बंगाल सहित अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर टिप्पणी की है.
चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सही मतदाता छूटे नहीं इसके लिए हमारे बीएलए मुस्तैद रहेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के द्वारा SIR के जरिए मतदाताओं की चोरी की जा रही है. प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की मंशा रखती है. इसलिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ बीएलए के सहयोग से सतर्क रहेंगे.
कांग्रेस ने बनाए करीब 17 हजार बीएलए-प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बीएलए बनाने में पार्टी ने काफी रुचि दिखाई है. जिसके तहत बीएलए-1 जिला अध्यक्ष हैं और बीएलए 2 जो हर मतदान केंद्र के लिए बनाना है उसमें 17 हजार 281 बनाए गए हैं. राजभर में करीब 29000 मतदान केंद्र हैं, जिसमें चुनाव आयोग के अनुसार 21000 बीएलए बनाए गए हैं. जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 17281 बीएलए बनाया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने मास्टर्स ट्रेनिंग के जरिए सभी बीएलए को प्रशिक्षित किया है. ये बीएलए बीएलओ से समन्वय बनाकर योग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम करेंगे.
उन्होंने कहा कि 1.94 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है और करीब 70 लाख का अभी बचे हैं. इन 70 लाख मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उनका नाम छूटे नहीं इसके लिए कांग्रेस पार्टी सतर्क और सजग है. केशव महतो कमलेश ने कहा कि विगत दो चरणों में जो एसआईआर हुए हैं उसमें करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. हमें अंदेशा है कि तीसरे चरण में 4 करोड़ वोटर के नाम कट सकते हैं, इसलिए कांग्रेसी सतर्क हैं.
ये भी पढ़ें-
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नवनियुक्त उपाध्यक्षों में बांटी जवाबदेही, संगठन को धारदार बनाने पर अधिक जोर
झारखंड में 30 जून से शुरू होने वाले SIR के लिए राजनीतिक दल कितने तैयार, BLA नियुक्ति में किसने मारी बाजी?
झारखंड में SIR से पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 22 मई को राजनीतिक दलों के साथ होगी चर्चा