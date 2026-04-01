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डोटासरा बोले: निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

कांग्रेस का 'लोक संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान शुरू हो गया है. यह तीस अप्रैल तक चलेगा.

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कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 3:47 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: निकाय-पंचायत चुनाव नहीं कराने और ओबीसी राजनीतिक आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि हार के डर से सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए चुनाव टाल रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

डोटासरा ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में लगभग सभी पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार बहानेबाजी कर रही है और चुनाव नहीं करवा रही है. सरकार ने निकाय-पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण के लिए ओबीसी आयोग का गठन भी देरी से किया. हाईकोर्ट ने भी नगर निकाय और पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक कराने के आदेश 14 नवंबर 2025 को दिए थे. सरकार 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराती है, तो उस पर अवमानना का मामला बनेगा. डोटासरा ने कहा कि आयोग का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया है, अब यह 30 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सरकार जानबूझकर आयोग की रिपोर्ट नहीं ले रही है. अगर आज की तारीख में चुनाव होंगे, तो सरकार के ढाई साल के शासन की पोल खुल जाएगी और जनता इन्हें सबक सिखा देगी, इसलिए चुनाव टाले जा रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

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ओबीसी रिपोर्ट नहीं लेना सरकार की कमजोरी: डोटासरा ने कहा कि 4 मार्च 2021 को विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार यह कहकर चुनाव नहीं टाल सकती कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है. चुनाव तो हर हाल में कराने पड़ेंगे. अगर 12 महीने बाद भी सरकार ओबीसी आयोग से रिपोर्ट नहीं ले पाई, तो यह सरकार की कमजोरी है.डोटासरा ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी एक हस्ताक्षर से दो वोटर लिस्ट जारी कर रहे हैं. एक वोटर लिस्ट वह है, जो एसआईआर (SIR) से पहले की है, जिसमें फर्जी मतदाता भी हैं और काफी गड़बड़ी भी है, और एक वोटर लिस्ट एसआईआर (SIR) फाइनल की है. हम इस मामले को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग को एक-दो दिन में ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि आयोग के अधिकारी इस तरह डबल माइंडेड नहीं हो सकते. उन्होंने कहा कि जब एसआईआर (SIR) के बाद नई वोटर लिस्ट आ चुकी है, तो सरकार पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव क्यों करवाना चाहती है? यह पूरी तरह से असंवैधानिक है.

जनता में करेंगे एक्सपोज: डोटासरा ने कहा कि आज से कांग्रेस 'लोक संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान शुरू हो गया है. 1 से 7 अप्रैल तक ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यकारिणी का गठन करेंगे. 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जिला और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और 15 से 30 अप्रैल तक प्रदेश स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम करेंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह से हम दोनों तरह से काम करेंगे—संगठन को मजबूत भी करेंगे और भाजपा सरकार को जनता के बीच एक्सपोज करेंगे, क्योंकि यह अक्षम लोग हैं. इस सरकार में कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है. भाजपा सरकार ने केंद्र से मिलने वाले 1900 करोड़ रुपए खत्म कर दिए हैं. मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूँ, पैसे लेकर आता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाते हैं.

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लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय नागरिक की जान-माल की रक्षा नहीं हो पा रही है. धंधे बंद हो गए हैं. राजस्थान में भी लोग कमाने के लिए इधर-उधर से आए थे, वे भी अब वापस पलायन कर रहे हैं. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अक्षम लोगों का चयन करके राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. 3500 रुपए में गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं. यह सब केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है और आज हमें विश्व में शर्मिंदा होना पड़ रहा है.

प्रशासनिक फेरबदल से विकास नहीं होगा: राजस्थान की नौकरशाही में हुए बदलाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं बदलेगी, तब तक प्रदेश का कोई भला नहीं होने वाला है. कौन अफसर किस जगह पर काम करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है. किसी अधिकारी को कहीं भी लगा दो, इससे जनता के कामों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और न ही प्रदेश का कोई विकास हो रहा है. पीसीसी अध्यक्ष ने भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राठौड़ को मार्गदर्शक मंडल में जाने की सलाह 75 साल के प्रधानमंत्री को देनी चाहिए. वह उनके सजातीय भी हैं और उनको पसंद भी करते हैं और प्रधानमंत्री को उनकी बात माननी चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए.

ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे को लेकर कहा कि भाजपा के लोग केवल हिंदू-मुसलमान करते हैं. दिल्ली से पर्ची आती है और ये लोग कुछ भी बोल देते हैं. आज देश के कई ज्वलंत मुद्दे हैं. लोगों को गैस नहीं मिल रही है, महंगाई से लोग परेशान हैं. उद्योग-धंधे बंद हो गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है. गरीबों को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है. महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं. पीने के लिए पानी नहीं है. इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल हिंदू-मुसलमान के मुद्दे लेकर आते हैं.

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