ETV Bharat / state

निलंबित व्याख्याता आत्महत्या मामले पर बोले डोटासरा, एसओजी की सीबीआई से जांच करवाए सरकार

पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि एसओजी लोगों को टॉर्चर कर रही है. उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है.

functioning of SOG
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 4:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: निलंबित व्याख्याता के बुधवार को जयपुर में आत्महत्या करने के मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होने लगी है. इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसओजी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि एसओजी लोगों को जबरन टॉर्चर कर रही है, इसलिए राज्य सरकार को एसओजी की जांच भी सीबीआई से करवानी चाहिए.

परिवार के एक सदस्य को मिले नौकरी: डोटासरा ने गुरुवार को विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्याख्याता ने आत्महत्या की है. मृत्युपूर्व नोट में उसने एसओजी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एसओजी इस तरह से लोगों को टॉर्चर कर रही है कि लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रहर है. मुख्यमंत्री से मांग की है कि भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच करवाएं, लेकिन इसके साथ ही सरकार को एसओजी की भी 2 साल के कार्यकाल की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए कि उन्होंने 2 साल में कितने लोगों को छोड़ा, किसको टॉर्चर किया और किसको पकड़ा.

q (q)

पढ़ें: जयपुर: निलंबित लेक्चरर ने की आत्महत्या, एसओजी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, धरने पर बैठे परिजन

एसओजी कर रही मनमर्जी: डोटासरा ने कहा कि सरकार ने एसओजी को असीमित अधिकार दे दिए हैं, जिससे वह मनमर्जी कर रहे हैं. जब मुख्यमंत्री एसओजी के हेड और एसीबी के हेड को बुलाकर कहेंगे कि किसके खिलाफ मुकदमा करना है, किसे अंदर करना है, जब इसमें राजनीतिक दखल बढ़ेगा, तब इसी तरह के काम सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने एसओजी और एसीबी के मामलों में दखल नहीं दिया, लेकिन यह पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो ऊपर वालों का आदेश मानते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए कि आखिर उस व्याख्याता को सुसाइड क्यों करना पड़ा.

कांग्रेस विधायक के साथ तहसीलदार का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण: दौसा से कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा के साथ तहसीलदार की हुई नोंकझोंक को लेकर डोटासरा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी राजनीतिक दलों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो एक जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल होता है, उसकी गरिमा होती है, उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है. विधानसभा स्पीकर से आग्रह करने पर उन्होंने भी आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि यदि स्पीकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वह तहसीलदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.

यह भी पढ़ें: तीन अभ्यर्थियों की जगह दी डमी परीक्षा, 50 हजार रुपए का इनामी गिरफ्तार

दिलावर का शिक्षा पर कोई फोकस नहीं: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर डोटासरा ने कहा कि उनका शिक्षा पर कोई फोकस नहीं है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उस पर बात नहीं करते हैं. हद तो तब हो गई जब पहले उन्होंने श्वानों को भगाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, उसके बाद बजरी और अवैध खनन को लेकर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई और परसों बूंदी के नैनवा में नौ दिवसीय राम कथा के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी. पहले से ही शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगी हुई है, जनगणना में लगी हुई है, तो फिर स्कूलों में बच्चों को कौन पढ़ाएगा?.

परीक्षा से पहले किए ट्रांसफर: डोटासरा ने कहा कि परीक्षा से 1 महीने पहले ही 12000 ट्रांसफर कर दिए, इनमें से 67000 ट्रांसफर प्रशासनिक थे और उनमें से भी 20% शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया और वे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और मंत्री खुद बागेश्वर बाबा के यहां 15 दिन तक नाच गाना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2 साल के शासन में कभी भी मदन दिलावर ने शिक्षा में नवाचार को लेकर कोई बात नहीं की है. उन्होंने बागेश्वर बाबा के समर्थन में 81 ट्वीट कर दिए, लेकिन पूरे 2 साल में इतने ट्वीट एजुकेशन को लेकर नहीं किए होंगे.

TAGGED:

GOVIND SINGH DOTASRA
STATE CONGRESS PRESIDENT
SPECIAL OPERATIONS GROUP
FUNCTIONING OF SOG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.