BLO की मौत पर डोटासरा का सवाल- आखिर सरकार इतना दबाव क्यों बना रही है ?
एसआईआर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को वोटर लिस्ट में हेराफेरी की इतनी जल्दी क्यों है?
जयपुर: विशेष गहन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) में लगे दो कार्मिकों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस, चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीएलओ की मौत को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि सरकार को इतनी क्या जल्दी है कि बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है.
डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान में पहले जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगिड़ की आत्महत्या और अब सवाईमाधोपुर में बीएलओ हरीओम बैरवा की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के असहनीय दबाव, सस्पेंशन की धमकी और तानाशाही रवैए के कारण बीएलओ भारी दबाव महसूस कर रहे हैं. मृतक बीएलओ के परिवारों ने भी सरकारी व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन शर्म की बात है कि भाजपा सरकार न्याय मांग रहे परिवार को 'नेचुरल डेथ' बताकर पल्ला झाड़ रही है.
भाजपा को हेराफेरी की जल्दी क्यों है?: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज सकते हुए कहा- आखिर सरकार बीएलओ पर इतना दबाव क्यों और किस लिए डाल रही है? क्या भाजपा को वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोई जल्दी है? एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए, साथ ही अनुचित भार डालने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.