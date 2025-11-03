ETV Bharat / state

डोटासरा का मदन राठौड़ पर तंज : बोले - एक RAS का ट्रांसफर नहीं करा पाते, बातें कर रहे हैं मंत्री बनाने की

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव के लिए अंता जाते रविवार रात कोटा सर्किट हाउस में ठहरे थे. सोमवार सुबह अंता रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लिया. मदन राठौड़ के कांग्रेस प्रत्याशी को भ्रष्टाचारी बताने पर डोटासरा बोले, यह केवल चुनावी हथकंडा है. भाजपा के लोग दो साल से क्या भजन कर रहे है? डबल इंजन सरकार उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं करा पाई. अगर ऐसा कुछ होता तो ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स का उपयोग कर लेते. ये पहले कहते थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे. अब कहां गए मगरमच्छ. खुद खा खाकर मगरमच्छ हो रहे हैं.

कोटा: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर करारा हमला बोला. उनका कहना था कि मदन राठौड़ ने बयान दिया कि अंता से जीतने वाला कैंडिडेट मंत्री बन सकता है. यह बयान आचार संहिता का उल्लंघन है. कांग्रेस ने करणपुर में भाजपा के सुरेंद्रपाल टीटी को अग्निवीर मंत्री बना दिया था. अंता में हम भाजपा प्रत्याशी को विधायक ही नहीं बनने देंगे. मदन राठौड़ के कहने से एक आरएएस अधिकारी का ट्रांसफर तक नहीं होता और वे मंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं.

धमकी भरी भाषा गलत: डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में आपराधिक छवि के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया. आखिर उनकी सदस्यता खारिज हो गई. निर्दलीय नरेश मीणा के समीकरण बिगाड़ने के सवाल पर डोटासरा बोले, वह दो बार पहले भी भाग्य आजमा चुके हैं. अब फिर आजमा रहे हैं. सबको छूट है. बयानबाजी निचले स्तर पर पहुंच रही है. कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार को तीन पीढ़ी तक राजनीति नहीं करने की धमकी मिल रही है. यह लोकतंत्र में स्वीकार्य भाषा नहीं है. मर्यादा की भाषा रहनी चाहिए.

राज्य को बनाया केंद्र शासित प्रदेश: डोटासरा ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 साल में राजस्थान को स्वतंत्र राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. यहां केंद्र का शासन है. राज्य सरकार की कोई नीति और योजना नहीं है. यह पूरा बजट भी नहीं ला पा रहे हैं. केंद्र पेड़ लगाने और अन्य काम देता रहता है. ये पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं. राज्य में ब्यूरोक्रेसी हावी है. जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही. भाजपा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं कर पा रही है. एसआईआर के जरिए वोट चोरी की साजिश रच रही है. इसी के लिए निकाय चुनाव पेंडिंग हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी. हमने 52 हजार बूथ पर अपने कार्यकर्ता तैनात कर दिए हैं.

कहां से लाएंगे पैसा: डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने शासन केंद्र और पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में ब्यूरोक्रेसी को सौंप दिया. निकायों को वित्त आयोग आबादी के आधार पर पैसा देता है. केंद्र भी पैसा देता है, लेकिन 5 साल में चुनाव नहीं होने पर पैसा रोकने का नियम है. ऐसे में वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बताएं कि वे इनको पैसा कैसे दे पाएंगे.

भ्रष्टाचार का गुजरात मॉडल: डोटासरा ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का गुजरात मॉडल लागू हो गया. वहां जितने नए प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें नेता और अधिकारी कमीशन की जगह हिस्सा मांगते हैं. ऐसा राजस्थान में भी हो रहा है, लेकिन यहां नेता बेदम है इसलिए हिस्सेदारी नहीं मांग रहे. केवल अधिकारी ही हिस्सा ले रहे हैं. आमजन ठगा सा महसूस कर रहा है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनूप ठाकुर, वरिष्ठ नेता नईमुद्दीन गुड्डू, यूथ कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन गुड्डू, जाट समाज कोटा के कोषाध्यक्ष रवि चौधरी, हरीश चौधरी व नवीन चौधरी आ​दि ने डोटासरा से मुलाकात की.