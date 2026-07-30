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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, इस बात पर जताई चिंता

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक कार्रवाइयों के संबंध में स्वतंत्र जांच और आवश्यक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र व निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है. अगर पत्रकार जनहित के विषयों पर निर्भय होकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव सिर्फ मीडिया पर ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर भी पड़ेगा. आम जनता को देश और प्रदेश के कानूनों के तहत मिले अधिकारों का भी हनन होगा.

उन्होने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और पुलिसिया कार्रवाइयों की अनेक घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही हैं. हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ थाना हजरतगंज में 27 जून को एक और प्राथमिकी दर्ज होने का मामला सार्वजनिक हुआ.

इससे पहले 2024 में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकारों के खिलाफ भी विभिन्न अवसरों पर प्राथमिकी दर्ज होने के मामले सामने आए. अजय राय ने पत्र में लिखा है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज विभिन्न प्राथमिकी और पुलिसीय कार्रवाइयों पर समय-समय पर चिंता व्यक्त की है.