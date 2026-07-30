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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, इस बात पर जताई चिंता

यूपी में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक कार्रवाइयों के संबंध में स्वतंत्र जांच और आवश्यक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है.

अजय राय ने NHRC को लिखा पत्र.
अजय राय ने NHRC को लिखा पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:36 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक कार्रवाइयों के संबंध में स्वतंत्र जांच और आवश्यक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र व निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है. अगर पत्रकार जनहित के विषयों पर निर्भय होकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव सिर्फ मीडिया पर ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर भी पड़ेगा. आम जनता को देश और प्रदेश के कानूनों के तहत मिले अधिकारों का भी हनन होगा.

उन्होने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और पुलिसिया कार्रवाइयों की अनेक घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही हैं. हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ थाना हजरतगंज में 27 जून को एक और प्राथमिकी दर्ज होने का मामला सार्वजनिक हुआ.

इससे पहले 2024 में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकारों के खिलाफ भी विभिन्न अवसरों पर प्राथमिकी दर्ज होने के मामले सामने आए. अजय राय ने पत्र में लिखा है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज विभिन्न प्राथमिकी और पुलिसीय कार्रवाइयों पर समय-समय पर चिंता व्यक्त की है.

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने भी भारत में पत्रकारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयों को लेकर चिंता व्यक्त की है. देश के अनेक वरिष्ठ विधिवेत्ताओं, पत्रकार संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त करते रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि मानवाधिकार आयोग वर्ष 2020 से वर्तमान तक उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र रिपोर्टरों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों का स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण कराए.

उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक से इन मामलों का समेकित प्रतिवेदन तलब करे. यह परीक्षण कराए कि क्या पत्रकारों के विरुद्ध आपराधिक कानूनों के प्रयोग की कोई ऐसी प्रवृत्ति विकसित हुई है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो. एडिटर्स गिल्ड आफ इण्डिया, प्रेस क्लब आफ इण्डिया, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स(सीपीजे) और उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठनों से भी विशेषज्ञ अभिमत प्राप्त कर उचित अनुशंसा जारी करें, जिससे पत्रकारों की संवैधानिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रभावी रूप से संरक्षित रह सके.

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